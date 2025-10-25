तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 'बाघा' पर टूटा दुखों का पहाड़, मां के निधन के बाद टूटे एक्टर

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो कई सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहा है. इस शो का हर किरदार लोगों के घर के सदस्य की तरह बन गया है. जब भी कोई किरदार शो में नजर नहीं आता है तो फैंस को टेंशन भी हो जाती है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा का किरदार निभाकर तन्मय वेकारिया ने अलग पहचान बनाई है. मगर इस समय तन्मय बहुत दुख में हैं. उनकी मां का निधन हो गया है.

तन्मय वेकारिया इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. मां के जाने के बाद से वो बुरी तरह से टूट गए हैं. वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं. तन्मय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके मां के जाने की जानकारी दी. साथ ही एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. जिसे देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए हैं.

तन्मय हुए इमोशनल

तन्मय ने पोस्ट में ये नहीं बताया है कि उनकी मां का निधन कब और कैसे हुआ है. उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें उनकी बचपन से लेकर अब तक कई फोटोज मां के साथ हैं. तन्मय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'दुख की बात यह है कि आप उसे केवल तस्वीरों में देख सकते हैं और उसे दिल में महसूस कर सकते हैं, आप उसे गले नहीं लगा सकते, या उसे कभी भी अपने सामने नहीं देख पाएंगे. मिस यू माई. हमेशा और हमेशा के लिए. मुझे पता है कि आप वहां सबसे अच्छी जगह पर हैं.' तन्मय के इस पोस्ट पर फैंस कमेंट करके उनकी मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

बता दें कुछ समय पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तन्मय नजर नहीं आ रहे थे जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने शो छोड़ दिया है. मगर एक्टर ने साफ कर दिया था कि ये सब बेबुनियान बातें हैं.

