पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बताया था कैसा चाहिए पति

पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बताया था कैसा चाहिए पति

Smriti Mandanna Old Video: क्रिकेटर स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी शादी पोस्टपोन हो गई है. इसी बीच स्मृति का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 26 Nov 2025 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. कपल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाला था मगर इसे पोस्टपोन कर दिया गया है. स्मृति के पिता की अचानक तबीयत खराब होने के बाद शादी क पोस्टपोन किया गया है. शादी पोस्टपोन होने और उसके बाद इंस्टाग्राम से भी पोस्ट डिलीट होने के बाद फैंस चौंक गए हैं. अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं. इसी बीच अब स्मृति का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रही हैं कि उन्हें कैसा पति चाहिए.

स्मृति मंदाना एक बार अमिताभ बच्चन के क्विज रियलिटी शो केबीसी में क्रिकेटर ईशान किशन के साथ गई थीं. शो के दौरान एक फैन ने स्मृति से पूछा था कि वो अपने होने वाले पति में कौन-सी क्वालिटी चाहती हैं.

स्मृति ने दिया था ये जवाब

ये सवाल सुनकर स्मृति चौंक जाती हैं और कहती हैं कि मैंने इस तरह के सवाल एक्सपेक्ट नहीं किए थे. स्मृति ने कहा था- अच्छा लड़का हो, वो बहुत जरुरी है. उसके बाद बिग बी ने कहा कि अच्छे लड़के से उनका क्या मतलब है. इस पर स्मृति ने कहा- वो केयरिंग होना चाहिए और मेरे स्पोर्ट्स को समझे. ये दो क्वालिटी उस शख्स में जरुर होनी चाहिए क्योंकि मैं उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी. इन चीजों को वो समझे और उनकी केयर करे. ये दोनों चीजें टॉप प्रयॉरिटी हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Smriti Mandhana (@smriti_mandhana)

शादी हुई पोस्टपोन

स्मृति की मैनेजर ने शादी के दिन कंफर्म किया था कि क्रिकेटर चाहती हैं कि पहले उनके पिता रिकवर करें उसके बाद शादी होगी. शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है. वहीं स्मृति ने शादी से रिलेटिड सारी फोटोज और वीडियो डिलीट कर दी हैं. उन्होंने इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट और प्रपोजल वीडियो को भी अपने अकाउंट से हटा दिया गया है.

Published at : 26 Nov 2025 08:12 AM (IST)
