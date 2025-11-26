हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड120 Bahadur BO Day 5: मंगलवार को भी घटी '120 बहादुर' की कमाई, लेकिन संजय दत्त की फिल्म को दी मात, जानें- टोटल कलेक्शन

120 Bahadur BO Day 5: मंगलवार को भी घटी '120 बहादुर' की कमाई, लेकिन संजय दत्त की फिल्म को दी मात, जानें- टोटल कलेक्शन

120 Bahadur BO Day 5: फरहान अख्तर की '120 बहादुर' की कमाई को वीकडेज में झटका लगा है. सोमवार के बाद अब मंगलवार को भी इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की जा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Nov 2025 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

राशि खन्ना स्टारर फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पांच दिन पूरे कर लिए हैं. यह फिल्म रेजांग ला की लड़ाई में 120 सैनिकों की वीरता की कहानी पर बेस्ड है. इस वॉर ड्रामा की शुरुआत खास नही हुई थी, लेकिन ओपनिंग वीकेंड पर इसने अच्छा परफॉर्म किया और अपनी दिल छू लेने वाली कहानी, दमदार एक्टिंग और बेहतरीन सीन्स के लिए खूब तारीफ पाई. हालांकि वीकडेज में इसके कलेक्शन में काफी गिरावट देखी जा रही है. चलिए जानते हैं '120 बहादुर' ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

'120 बहादुर' ने 5वें दिन कितनी की कमाई?
वीकडेज में स्क्रीनिंग की चुनौतियों के बावजूद, '120 बहादुर' स्थिर परफॉर्म कर रही है और दर्शक इसकी इमोशनल डेप्थ और देशभक्ति की थीम की सराहना कर रहे हैं. हालांकि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद ये फिल्म वीकडेज में ज्यादा संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच नहीं पा रही है.

वहीं फिल्म के कलेक्शन कि बात करें तो इस फिल्म ने भारत में पहले दिन 2.25 करोड़ रुपये कमाए थे. शनिवार को इसकी कमाई की स्पीड और तेज़ हो गई और इसका कलेक्शन 3.85 करोड़ रुपये हो गई, और फिर रविवार को इसने 4 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी ओपनिंग वीकेंड की कुल कमाई 10 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई. वहीं चौथे दिन इसकी कमाई में 65 फीसदी की गिरावट आई और इसने 1.4 करोड़ रुपये कमाए हैं.

  • वहीं सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक '120 बहादुर' ने रिलीज के 5वें दिन 1.50 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ '120 बहादुर' की 5 दिनों की कुल कमाई 13 करोड़ रुपये हो गई है.

'120 बहादुर' ने दी ‘द भूतनी को मात
'120 बहादुर' की कमाई में रिलीज के 5वें दिन फिर गिरावट दर्ज की गई. हालांकि इसने 13 करोड़ के कलेक्शन के साथ संजय दत्त की ‘द भूतनी’ के 12.52 करोड़ और मेरे हसबैंड की बीवी के 12.25 करोड़के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. अब इसका अगला टारगेट क्रेजी (14.03 करोड़) करोड़ है.

'120 बहादुर' स्टार्स और क्रू
फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभा रहे हैं, जो बहादुर सैनिकों के दल का नेतृत्व करते हैं, जबकि राशि खन्ना उनकी पत्नी की भूमिका में हैं. इस फिल्म का निर्देशन रजनीश 'राज़ी' घई ने किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस किया है. 

 

 

 

Published at : 26 Nov 2025 06:50 AM (IST)
Box Office 120 Bahadur BOX OFFICE COLLECTION Farhan Akhtar Rashi Khanna
Source: IOCL

Embed widget