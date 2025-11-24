टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से अपनी जबरदस्त पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत और एक्टर संदीप बसवाना ने शादी रचा ली है. दोनों ने 16 नवंबर को वृंदावन में सात फेरे लिए. वहीं आज स्मृति ईरानी ने शादीशुदा कपल को बधाई देते हुए एक खास पोस्ट सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है. वहीं, इस खुशखबरी के बाद स्मृति ईरानी ने भी इस कपल को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है.

स्मृति ईरानी ने दी बधाई

स्मृति ईरानी ने अपनी करीबी दोस्त अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना की शादी पर दिल से बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कुछ प्रेम कहानियां रस्मों से नहीं, बल्कि सच्चाई से शुरू होती हैं. ऐसे रिश्ते सिर्फ साथ निभाने का वादा करते हैं और मानते हैं कि वक्त के साथ प्यार भले थोड़ा बदल जाए, लेकिन दोस्ती कभी कम नहीं होती.' स्मृति ने आगे लिखा, 'अश्लेषा और संदीप हमेशा से ऐसे ही रहे थोड़े अलग, अपने नियमों वाले, बेइंतहा प्यार करने वाले और गहरे दोस्त. हम लोग तो कई साल से इनको शादी के लिए तंग करते आ रहे थे. आखिरकार, इनको भी हमारी बात माननी पड़ी. इन दोनों को अब प्यार के बंधन में बंधा और रीति-रिवाजों के साथ खुशी मनाते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. दोनों को ढेर सारी बधाई और खुशियां.' स्मृति की इस बधाई पोस्ट पर कमेंट कर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी बधाई दी. View this post on Instagram A post shared by Smriti Irani (@smritiiraniofficial)

अश्लेषा और संदीप की शादी

अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना की लव स्टोरी किसी टीवी सीरियल से कम नहीं रही. सालों की दोस्ती और साथ बिताए 23 साल के लंबे सफर के बाद दोनों ने 16 नवंबर को वृंदावन में शांत और बेहद खूबसूरत तरीके से शादी कर ली. हाल ही में इस कपल ने अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिन्हें देखकर फैंस भी भावुक हो गए. तस्वीरें साझा करते हुए अश्लेषा और संदीप ने लिखा, “और इस तरह हम मिस्टर एंड मिसेज के नए सफर में कदम रख रहे हैं. परंपरा ने खुद हमारे दिलों तक अपना रास्ता बना लिया. हम इस पल के लिए बेहद आभारी और खुश हैं.”

View this post on Instagram A post shared by 𝑨𝒔𝒉𝒍𝒆𝒔𝒉𝒂 🧿 (@ashleshasavant)



बता दें, अश्लेषा और संदीप की मुलाकात 2002 में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के सेट पर हुई थी. ऑन-स्क्रीन दोनों ने देवर-भाभी का किरदार निभाया था, लेकिन ऑफ-स्क्रीन उनकी दोस्ती धीरे-धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई. सालों बाद इस रिश्ते ने अब शादी का रूप ले लिया.