Siddharath Shukla Birth Anniversary: बेस्ट मॉडल से दमदार एक्टर तक, जब मां का एक फैसला सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बना टर्निंग प्वाइंट

Sidharth Shukla Birth Anniversary: सिद्धार्थ शुक्ला ने दमदार एक्टिंग से अलग पहचान बनाई. वो भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है.

By : आईएएनएस | Updated at : 12 Dec 2025 11:38 AM (IST)
‘बिग बॉस 13’ की ट्रॉफी, ‘खतरों के खिलाड़ी 7’ का खिताब, ‘बालिका वधू’ में शिव का यादगार किरदार और फिटनेस आइकन सिद्धार्थ शुक्ला भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दमदार एक्टिंग, फिटनेस के प्रति समर्पण और जिंदादिल व्यक्तित्व के जरिए वह फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. छोटे से करियर में सिद्धार्थ ने जो छाप छोड़ी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा. हालांकि, ये सब मुमकिन हो सका उनकी मां के एक फैसले की वजह से जो उनके करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. 12 दिसंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है.

सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में
दिवंगत अभिनेता और मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ था. सिद्धार्थ ने अपने छोटे से करियर में जो मुकाम हासिल किया, वह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है. महज 40 साल की उम्र में 2 सितंबर 2021 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं. सिद्धार्थ शुक्ला ने सबसे पहले इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की. मुंबई में इंटीरियर डिजाइन से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने कुछ समय एक कंपनी में नौकरी भी की. लेकिन किस्मत ने उन्हें ग्लैमर की दुनिया की ओर खींच लिया.

मॉडलिंग की दुनिया में रखा कदम
एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने बताया था, “मैं घर में बहुत कूल बनने की कोशिश करता था. मम्मी को लगा कि इसे सबक सिखाना चाहिए. उन्होंने मुझे मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में भेज दिया. उन्होंने सोचा था कि मैं हार जाऊंगा और सुधर जाऊंगा, लेकिन मैं जीत गया.” उनकी मां रीता शुक्ला का यही फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. मॉडलिंग की दुनिया में सिद्धार्थ का जलवा देखते ही बनता था. वह अपनी रैंप वॉक को परफेक्ट बनाने के लिए अर्जुन रामपाल, जॉन अब्राहम और मिलिंद सोमन के स्टाइल को घंटों देखा करते थे. उनकी शानदार पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंट वॉक ने मॉडलिंग की दुनिया में उन्हें सफल मॉडल का टैग दिलवाया. कई पेजेंट फैशन शो जीते और साल 2005 में तुर्की में हुए वर्ल्ड बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट में उन्होंने खिताब अपने नाम कर लिया.


एक्टिंग में बनाया करियर
इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने की सोची और साल 2008 में सिद्धार्थ ने टीवी सीरियल ‘बाबुल का आंगन छूटे ना’ से डेब्यू किया. लेकिन असली पहचान मिली साल 2012 में आई ‘बालिका वधू’ में शिवराज शेखर के किरदार से. इसके बाद ‘दिल से दिल तक’, ‘झलक दिखला जा 6’, ‘फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 7’ और 2019 में ‘बिग बॉस 13’ ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया.


बॉलीवुड में रखा कदम
टीवी शोज में सफल रहे सिद्धार्थ ने बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए कदम रखा और ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’ में कैमियो किया, जबकि वेब सीरीज ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3’ में अगस्त्य का रोल किया. म्यूजिक वीडियोज ‘भुला दूंगा’, ‘शोना शोना’ और ‘दिल को करार आया’ में भी उनकी छाप दिखी. सिद्धार्थ का मानना था कि फिट व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल हो सकता है. फिटनेस के दीवाने सिद्धार्थ हमेशा कहते थे, “शरीर आपका मंदिर है, इसे स्वस्थ रखिए.”

Published at : 12 Dec 2025 11:38 AM (IST)
