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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: मांजी सा के गुस्से से परेशान चंद्रिका ने उठाया बड़ा कदम, अनु को होगा पुनर्जन्म का एहसास

TV Serial Spoilers: मांजी सा के गुस्से से परेशान चंद्रिका ने उठाया बड़ा कदम, अनु को होगा पुनर्जन्म का एहसास

टीवी सीरियल्स की कहानी आने वाले एपिसोड्स में और भी दिलचस्प होने वाली है. एक तरफ बड़े फैसले होंगे, तो दूसरी ओर कई चौंकाने वाले खुलासे कहानी का रुख बदल देंगे. नजर डालते हैं 5 शोज के अपकमिंग ट्विस्ट पर.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 13 Aug 2026 12:34 PM (IST)
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टीवी सीरियल्स के अपकमिंग एपिसोड्स में कई बड़े ट्विस्ट और हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. कहीं चौंकाने वाले खुलासे होंगे, तो कहीं रिश्तों में नया भूचाल आएगा. 'अनुपमा' से लेकर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' तक, जानिए इन 5 पॉपुलर टीवी शोज में आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है

'अनुपमा' 
रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में कुकिंग कॉम्पटीशन के दौरान बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. ऑर्गनाइजर्स सभी की जोड़ियां खुद तय करेंगे और टास्क में एक सदस्य के ऑर्डर को दूसरे को मानना होगा. श्रुति, किंजल को अनुपमा की मदद न करने का ऑर्डर देगी, लेकिन किंजल इसे मानने से इनकार कर देगी. इसके चलते श्रुति और प्रेम की टीम पहला टास्क हार जाएगी. इसके बाद टास्क के दौरान राही के दुपट्टे में अचानक आग लग जाएगी. राही को बचाने के लिए अनुपमा बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़ पड़ेगी. 

'वसुधा' 
जी टीवी के लोकप्रिय शो 'वसुधा' के आने वाले एपिसोड में चौहान परिवार के अंदर बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. मांजी सा के चौहान हाउस छोड़कर रणकपुर जाने के फैसले से चंद्रिका बेहद आहत हो जाएगी. वो साफ कह देगी कि अगर उसके यहां रहने से मांजी सा को परेशानी है, तो वो खुद घर छोड़कर चली जाएगी. चंद्रिका की ये बात सुनकर संतोष समेत पूरा परिवार हैरान रह जाएगा. चंद्रिका और मांजी सा के बीच बढ़ते तनाव को देखकर वसुधा को भी बड़ा झटका लगेगा. उसे समझ नहीं आएगा कि एक छोटी सी गलती या झूठ की वजह से दादी सा इतनी बदल कैसे गईं. 

'गंगा माई की बेटियां' 
जी टीवी के शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में इनकम टैक्स रेड को लेकर बड़ा खुलासा होगा. सिद्धू शिकायत करने वाले का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग पहुंचेगा, जहां उसे कुछ ऐसे कागजात मिलेंगे, जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाएंगे. दस्तावेजों पर शिकायतकर्ता के तौर पर पूर्वी का नाम और उसके सिग्नेचर मौजूद होंगे. सिद्धू ये कागजात पूरे परिवार के सामने लाकर पूर्वी की पोल खोल देगा. नाम सामने आते ही पूर्वी घबरा जाएगी और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगी.

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'तुम से तुम तक'
टीवी शो 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में राजनांदिनी के अतीत से जुड़ा बड़ा राज सामने आएगा. आर्या अनु के सामने वो गुप्त कमरा खोल देगा, जो लंबे समय से बंद था. कमरे में राजनांदिनी की तस्वीर और सामान देखकर अनु चौंक जाएगी. वो बताएगी कि बचपन से अपने सपनों में जिस लड़की को देखती आई है, वो राजनांदिनी ही है. अनु को एहसास होगा कि वो राजनांदिनी का पुनर्जन्म है. अनु की ये बात सुनकर आर्या को बड़ा झटका लगेगा. उसे डर सताने लगेगा कि अनु उसके अतीत के बारे में कितना कुछ जान चुकी है. वहीं, दूसरी तरफ अनु को आर्या की जिंदगी और ऑफिस से बाहर करने की मीरा और मानसी की प्लानिंग भी इस बड़े खुलासे के बाद नाकाम होती नजर आएगी. 

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के आने वाले एपिसोड में समाइरा और सिड के भागने के प्लान को लेकर बड़ा ड्रामा होगा. तुलसी समाइरा की परेशानी देखकर उससे वादा करेगी कि वो करण से उनके रिश्ते को लेकर बात करेगी. वहीं, सिड समाइरा को भरोसा दिलाएगा कि उसके पास आने के बाद वो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा. इसके बाद समाइरा चुपके से घर से भागने की तैयारी शुरू कर देगी. उधर, नंदनी समाइरा और पराग की शादी की तैयारियों में जुटी होगी और इस बात से बेखबर रहेगी कि समाइरा सिड के साथ भागने का फैसला कर चुकी है. वहीं, घर के बंटवारे को लेकर करण और गौतम के बीच तनाव भी बढ़ेगा.

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Published at : 13 Aug 2026 12:34 PM (IST)
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Anupamaa Vasudha
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