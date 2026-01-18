शेफाली जरीवाला पर किया था किसी ने काला जादू! पति पराग त्यागी बोल- 'बहुत से लोग नहीं मानते'

'कांटा लगा गर्ल' के नाम से मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई सदमे में चला गया था. शेफाली की मौत के बाद हर कोई यही कयास लगा रहा था कि इतनी कम उम्र में ये सब कैसे हो गया. जिसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि उसमें खुलासा हुआ कि एक्ट्रेस को कार्डियक अरेस्ट आया है. लेकिन अब एक बार फिर से उनके पति पराग त्यागी ने एक्ट्रेस की मौत की वजह का खुलासा कर दिया है.

हाल ही में पराग, एक्टर पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में शामिल होने पहंचे थे. इस दौरान पराग ने खुलासा किया कि शेफाली जरीवाला पर काला जादू किया गया था. पराग ने इस पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें भी लगता है कि शेफाली पर किसी ने काला जादू किया था. उन्होंने ये भी कहा कि लोग इन बातों में नहीं मानते, लेकिन वो इन बातों पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं.

पराग ने बातचीत के दौरान कहा, 'जहां भगवान होते हैं, वहां पर शैतान भी होते हैं और लोग आजकल अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं हैं बल्कि दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं. मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि किसी ने किया है. मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि किसने किया है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है. एक बार नहीं बल्कि दो बार ऐसा हुआ है. एक बार तो निकल गए, लेकिन इस बार वो थोड़ा हेवी रहा या जो भी है. मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है, मैं जब भक्ति में बैठता हूं तो मुझे महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है.'

पराग के इस जवाब से लगता है कि उन्हें वाकई में इस बात पर पूरी यकीन है कि उनकी परी यानी कि शेफाली जरीवाला उम्र से पहले ही चली गई हैं. बता दें कि शेफाली का निधन 27 जून 2025 को हुआ था. शेफाली के निधन के बाद से ही पराग हमेशा उन्हें याद करते रहते हैं. उन्होंने शेफाली के चेहरे का एक बड़ा सा टैटू भी अपने सीने पर बनवाया है.