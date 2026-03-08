हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: तुलसी और मिहिर के बाद होगा एक और तलाक, 'क्योंकि' में होगा अब तक का सबसे बड़ा धमाका

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में तुलसी के सभी बच्चों की जिंदगी बिखर चुकी है. ऐसे में मिहिर और तुलसी मिलकर बच्चों की जिंदगी सुधारने में लगे हुए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Mar 2026 03:36 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में 7 मार्च के एपिसोड में खूब तमाशा देखने को मिला. दरअसल, मिताली ने अपने पति ऋतिक के साथ-साथ मिहिर और तुलसी को भी बड़ा सदमा दे दिया है. जी हां, मिताली जो खुद सारी फसाद का जड़ है वो अक्सर ऋतिक पर तरह-तरह के इल्जाम लगाती रहती है.

इतना ही नहीं नॉयना के जाने के बाद मिताली ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है. उसकी हरकतों को देख पूरे परिवार का गुस्सा उस पर फूटा है. मिताली को मिहिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसी बातें नहीं सुनती.

दूसरी तरफ तुलसी भी अपने बेटे ऋतिक को रिश्ता बचाने की सलाह देती है. ऐसे में अपनी मां के कहने पर ऋतिक अपने रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है. उसके बाद अपनी बेटी टिमसी को भी मिताली स्कूल छोड़ने जाती है.

मिताली की हरकतों से परेशान होगा ऋतिक

उस वक्त ऋतिक को लगता है कि शायद मिहिर ने समझाया है, जिसकी वजह से मिताली में इतने बदलाव आए हैं. लेकिन, दूसरे ही पल मिताली कुछ ऐसी हरकत करती है जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं. वो बिना किसी को इंफॉर्म किए ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले लेती है.

उधर, स्कूल में टिमसी रोती रहती है. ऐसे में मिताली को परी फोन करती है और पूछती है कि वो टिमसी को लेने स्कूल क्यों नहीं गई. उसी दौरान परी को पता चलता है कि मिताली ब्यूटी पेटेंस का हिस्सा बनने के लिए देहरादून गई है. मिताली की इस हरकत के बारे में जान परी भड़क जाती है.

वो ऋतिक और घरवालों को इस बारे में बताती है. उसके बाद मिताली को ऋतिक फोन करता है, लेकिन वो उसके साथ फोन पर बदतमीजी कर देती है. उसके बाद मिहिर भी मिताली पर भड़क जाता है. फोन पर ऋतिक से मिताली कहती है कि वो जाकर अपना लॉकर चेक कर ले.

जब ऋतिक लॉकर देखता है तो उसे डायवोर्स के पेपर्स मिलते हैं. मिताली की हरकतों को देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है. ऋतिक पर मिताली आरोप लगाती है कि उसका मुन्नी के संग अफेयर चल रहा है. उसके बाद गुस्से में ऋतिक भी डायवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है.

Published at : 08 Mar 2026 03:36 PM (IST)
