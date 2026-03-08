Anupama Spoiler: 'अनुपमा' में आएगा एक और लीप, प्रार्थना की मौत के बाद गोवा बीच पर शुरू होगी नई कहानी
अनुपमा की कहानी एकदम बदलती हुई नजर आ रही है. रिपोर्ट के अनुसार शो में जल्द ही लीप आने वाला है. शो में देखने को मिला कि प्रांशी को प्रार्थना मंदिर लेकर जाना चाहती है, लेकिन वसुंधरा मना करती है.
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए जा रहे हैं. अनुपमा इस बात को सोचकर इमोशनल हो जाती है कि कहीं उसी की तरह राही की भी किस्मत तो नहीं होने वाली है. उसको वो पुराने जख्म याद आ जाते हैं, जब काव्या और माया की वजह से उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मची थी.
ऐसे में अनुपमा को लीला समझाने की कोशिश करती है. अनुपमा को इस दौरान डर सता रहा होता है कि प्रेरणा को एक मौका देकर राही बहुत बड़ी गलती कर रही है. इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है. वहीं, लीला कहती है कि राही को कोई गलत फैसला लेने से रोक सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि अनुपमा है.
प्रेरणा को अपने घर में रखेगी राही
अनुपमा उसके बाद फैसला करती है कि वो पूजा के बाद वसुंधरा को सारी सच्चाई बता देगी. वहीं, राही से प्रेम माफी मांगता है. लेकिन, राही को लगता है कि गलती उसकी भी है क्योंकि वो रिश्ते में भरोसा नहीं बना पाई, इसलिए प्रेम ने उससे सच्चाई छिपाई थी.
उसके बाद राही कहती है कि प्रेरणा काम में बहुत ही ज्यादा ईमानदार है और वो प्रेम के करियर में मदद करेगी. इधर, प्रार्थना और अंश के बच्चे का नाम अनुपमा प्रांशी रखती है. उसके बाद प्रार्थना और अंश अपने बच्ची को लेकर मंदिर जाते हैं.
वैसे वसुंधरा चाहती है कि घर में पहले पूजा हो. उसके बाद अनुपमा वहां पहुंचती है और वसुंधरा को सपोर्ट करती है. हालांकि, जब माहौल बिगड़ जाता है तो अंश और प्रार्थना के साथ अनुपमा जाने का फैसला करती है. शो के कई प्रोमो रिलीज किए गए हैं, जिनमें से एक में अनुपमा को बचाने के चक्कर में प्रार्थना का एक्सीडेंट हो जाता है.
वहीं, दूसरे प्रोमो में अनुपमा गोवा पहुंच जाती है. वो वहां के बीच पर अनु की रसोई शुरू करती है. लेकिन, वहां के टूरिस्ट मजाक उड़ा देते हैं. उसके बाद अनुपमा बीच पर गिर जाती है. सचिन त्यागी ये सबकुछ देख रहे होते हैं. उसके बाद वो वहां आते हैं और अनुपमा को एक पर्ची देकर चले जाते हैं.
