Kriti Sanon Freeze Eggs: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन नें हाल ही ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. कृति सेनन 35 साल की चुकी हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहींं की है. वहीं अब हाल ही नें एक इंटरव्यू में कृति सेनन ने बताया कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज कराए है. कृति ने खुलासा किया कि उन्होंने ये फैसला फिल्म 'मिमी' की शूटिंग के दौरान लिया था, जब उन्हें अपने रोल के लिए वजन बढ़ाना था.

कृति सेनन ने फ्रीज कराए एग्स

'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' पॉडकास्ट में करिश्मा मेहता से बातचीत के दौरान कृति सेनन ने पहली बार अपने एग फ्रीजिंग के फैसले पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि ये बात काफी समय से उनके मन में थी, क्योंकि किसी ने उन्हें सलाह दी थी कि अगर मौका मिले तो एग फ्रीजिंग खुद को दिया जाने वाला सबसे बड़ा गिफ्ट है.

कृति ने कहा, 'मैं पहली बार ये बता रही हूं कि मैंने अपने एग्स फ्रीज कराए थे. मैंने ये काम बहुत समझदारी से 'मिमी' के दौरान किया, क्योंकि उस समय मुझे फिल्म के लिए वजन बढ़ाना था. इस प्रोसेस में शरीर फूल जाता है और मैं वैसे भी वजन बढ़ा रही थी. तब मुझे लगा कि यही इसके लिए सही समय है.'

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कृति ने कहा इस बार में उन्होंने किसी से सलाह ली. तब उन्हें बताया गया था कि अगर किसी के पास ये ऑप्शन हो, तो एग फ्रीज कराना खुद को दिया जाने वाला सबसे बड़ा गिफ्ट है. जब 'मिमी' के लिए वजन बढ़ाने की बात आई, तो उन्होंने उसी दौरान ये फैसला लेने का मन बना लिया.

'मिमी' साल 2021 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया था. फिल्म में कृति ने सरोगेट मदर का रोल प्ले किया था.

कृति सेनन का वर्क फ्रंट

कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही हैं.

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कृति सेनन की लव लाइफ

कृति सेनन अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कृति सेनन बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. दोनों अक्सर एक दूसरे संग स्पॉट किए जाते हैं.

कृति सेनन और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया की तरफ से कभी भी अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या रिएक्शन सामने नहीं आया है.