हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजेल में कैदियों के लिए डांस कर चुकी हैं सपना चौधरी, खुद किया खुलासा, कहा- मैं अकेली नहीं हूं

जेल में कैदियों के लिए डांस कर चुकी हैं सपना चौधरी, खुद किया खुलासा, कहा- मैं अकेली नहीं हूं

अपने फैंस और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर सपना चौधरी ने हाल ही में कई बड़े खुलासे किए. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जेल में कैदियों के लिया डांस कर चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 12 May 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा की देसी क्वीन सपना चौधरी ने अपने डांस और अंदाज से लाखों लोगों को दीवाना बनाया है. स्टेज शो से लेकर रियलटी शोज तक अपनी अलग पहचान बना चुकी सपना ने अब हाल ही में कोर्ट में अपने साथ हुए हैरेसमेंट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि जेल में कैदियों के लिए डांस कर चुकी हैं सपना चौधरी.

कोर्ट में सपना चौधरी को किया गया हैरेस
सपना चौधरी ने हाल ही में फिल्मीज्ञान के दिए इंटरव्यू में बताया कि कोर्ट जैसी जगह पर उन्हें हैरेस किया गया. ये मामला उन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट का बताया है. सपना चौधरी ने बात करते हुए कहा, 'कोर्ट बहुत हैरेस करता है. अगर मैनेजर ने बोला बाहर जाओ तो हम जाएंगे. अगर मैनेजर ने बोला नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे. एक आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ज्यादा और जब आपने कुछ ना किया हो और जब आपको जाना पड़े तो बहुत गंदी हैरेसमेंट है क्योंकि मैंने लखनऊ कोर्ट में मैं बोलूंगी नहीं पर मैंने बहुत कुछ सहा है. बहुत सारी चीजे देखी हैं मैंने.'

ये भी पढ़ेंः ‘बैरी पिया बड़ा बेदर्दी…’ पवन सिंह की याद में पारो बनीं ज्योति सिंह, देखें वीडियो

सपना चौधरी ने आगे कहा, 'आपको हर कोई आपके हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकता. लोगों का लगता है सब कुछ आसान है इसके लिए तो.. नहीं हमाके लिए बल्कि ज्यादा टफ है. कभी कभी तो ऐसा होता है कि जज ने नाम देखा और बोला बुलाओ जबकि हमारी जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी. '

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

जेल में कैदियों के लिए डांस कर चुकी हैं सपना चौधरी
वहीं, सपना चौधरी ने जेल में कैदियों के लिए डांस शो करने की बात भी कही. सपना चौधरी ने बताया कि उन्होंने भिवानी जेल में कैदियों के शो किया था. सपना ने कहा कि जेल में कैदी अपने पैसे जमा करते हैं और वहां भी बहुत सारे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं. इस दौरान कैदियों से पूछा जाता है कि कौन से आर्टिस्ट को बुलाए. फिर कैदी अपना पैसा इक्ट्ठा करके हमे पे करते हैं. उन्होंने बताया बहुत से आर्टिस्ट करते हैं मैं अकेली नहीं हूं.

बता दें, सपना चौधरी को हाल ही में रियलिटी टीवी शो द 50 में देखा गया था. शो में उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब पसंद किया था. सपना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और दिन अपनी एक से बढ़कर एक शानदार लुक की तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.

ये भी पढ़ेंः धूम-धड़ाके से हुई 'देवों के देव... महादेव' की 'पार्वती' की गोदभराई, पिंक साड़ी में पूजा बनर्जी लगीं बला की खूबसूरत, देखें Inside Video

और पढ़ें
Published at : 12 May 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Sapna Choudhary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
जेल में कैदियों के लिए डांस कर चुकी हैं सपना चौधरी, खुद किया खुलासा, कहा- मैं अकेली नहीं हूं
जेल में कैदियों के लिए डांस कर चुकी हैं सपना चौधरी, खुद किया खुलासा कहा- मैं अकेली नहीं हूं
टेलीविजन
धूम-धड़ाके से हुई 'देवों के देव... महादेव' की 'पार्वती' की गोदभराई, पिंक साड़ी में पूजा बनर्जी लगीं बला की खूबसूरत, देखें Inside Video
धूम-धड़ाके से हुई 'देवों के देव... महादेव' की 'पार्वती' की गोदभराई, पिंक साड़ी में पूजा बनर्जी लगीं बला की खूबसूरत
टेलीविजन
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो, शादी की फोटो भी की डिलीट!
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो
टेलीविजन
तारक मेहता की माधवी भिड़े की बेटी है इतनी खूबसूरत, 'सोनू' को भी भूल जाएंगे आप
तारक मेहता की माधवी भिड़े की बेटी है इतनी खूबसूरत, 'सोनू' को भी भूल जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के खिलाफ सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर भड़की AIMIM, कहा- अखिलेश यादव दें जबाव
PM मोदी के खिलाफ सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर भड़की AIMIM, कहा- अखिलेश यादव दें जबाव
इंडिया
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
विजय के इस एक्शन के खिलाफ थाने पहुंच गए दिनाकरण, अब AMMK ने किया TVK को समर्थन का ऐलान
विजय के इस एक्शन के खिलाफ थाने पहुंच गए दिनाकरण, अब AMMK ने किया TVK को समर्थन का ऐलान
एग्रीकल्चर
होर्मुज संकट के बीच खाद की कमी, किसान ऐसे शुरू करें आर्गेनिक खेती
होर्मुज संकट के बीच खाद की कमी, किसान ऐसे शुरू करें आर्गेनिक खेती
शिक्षा
Punjab Board 12th Result 2026: कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे
कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget