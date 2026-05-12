‘बैरी पिया बड़ा बेदर्दी…’ पवन सिंह की याद में पारो बनीं ज्योति सिंह, देखें वीडियो

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते है. पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह तलाक की खबरों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. उनके रिश्ते में दरार आ चुकी हैऔर दोनों अलग-अलग रहते है. उनकी पत्नी अक्सर सोशल मीडिया पर दुख भरे पोस्ट शेयर करती हैं. वहीं, अब ज्योति सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फिर से एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिसे देख लोग हैरान है. कुछ लोग तो उनकी चिंता भी कर रहे हैं.

पवन सिंह की याद में खोईं ज्योति सिंह

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ज्योति सिंह हरे रंग की सूटपहने बेहद खूबसूरत लग रही हैं. झूले पर बैठी वो एक किताब पढ़ती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में ज्योति ने फिल्म 'देवदास' का गाना 'बैरी पिया' लगाया है. इसके साथ उन्होंने सैड इमोजी कैप्शन में पोस्ट किए हैं. देखकर लग रहा है, कि वो पवन सिंह की यादों में खोई हुई हैं.

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लोग कर रहें रिएक्ट

उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भगवान आपको खुश रखें.' दूसरे ने लिखा, आपको देख के बहुत दुख होता है. वहीं, कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, 'आपको अब इस दर्द में देखा नहीं जाता.' कुछ लोग पवन सिंह की आलोचन कर रहे हैं.

पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता

बता दें, ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं. उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह थी. नीलम ने साल 2015 में आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ 2018 में शादी की. वहीं अब दोनों अलग होने जा रहे हैं. दोनों का केस फिलहाल जारी है, जिसपर आखिरी फैसला अभी आना बाकी है.

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