'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज पर उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने कई गभीर आरोप लगाए हैं. बता दें अभिषेक और आकांक्षा ने 2017 में शादी की थी और 2019 में इनका तलाक हो गया. हालांकि, अभिषेक ने अपनी शादी और तलाक को सीक्रेट ही रखा.

इस बात का खुलासा तब हुआ जब अभिषेक बिग बॉस में आए और उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. अब उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने टूटी शादी के बारे में खुलकर बात की है.इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अभिषेक बजाज ने उन्हें धोखा दिया.

झगड़े हो गए थे शुरू

इतना ही नहीं, उन्होंने अभिषेक के बर्ताव पर भी खुलकर बात की.विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में आकांक्षा ने कहा कि उन्हें शादी के कुछ वक्त बात ही अभिषेक के धोखे के बारे में पता चल गया था.उसके बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे.





आकांक्षा ने ये भी कहा कि अभिषेक के कई महिलाओं के साथ संबंध थे और उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा था.आकांक्षा ने बताया कि वो अभिषेक को स्कूल के दिनों से जानती थीं और शादी से पहले उन्होंने 8 साल डेट किया था.हालांकि, शादी के बाद तरह-तरह की दिक्कतें आने लगीं.

बहुत डॉमिनेटिंग था

आकांक्षा ने ये भी बताया कि जब उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर अभिषेक को दिखाया तो उन्होंने उल्टा उन्हें ही दोषी ठहरा दिया. आकांक्षा ने ये भी बताया कि अभिषेक को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाया करता था. वो बहुत ही ज्यादा डॉमिनेटिंग थे.

