हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदिशा परमार की 10 तस्वीरें, 'मां' बनने के बाद भी ग्लैमर में देती हैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर

दिशा परमार की 10 तस्वीरें, 'मां' बनने के बाद भी ग्लैमर में देती हैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर

बड़े अच्छे लगते हैं 2 में प्रिया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिशा परमार किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 06:07 PM (IST)
बड़े अच्छे लगते हैं 2 में प्रिया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिशा परमार किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

दिश परमार अब एक बेटी की मां बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो हद से ज्यादा ग्लैमरस और खूबसूरत हैं. इन तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा.

1/10
दिशा परमान बेशक इन दिनों किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
दिशा परमान बेशक इन दिनों किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
2/10
दिशा परमार के इंस्टाग्राम पर 3.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
दिशा परमार के इंस्टाग्राम पर 3.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
3/10
दिशा परमार का हर अंदाज उनके फैंस को खूब पंसद आता है. एक्ट्रेस के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.
दिशा परमार का हर अंदाज उनके फैंस को खूब पंसद आता है. एक्ट्रेस के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.
4/10
दिशा परमार वेस्टर्न आउटफिट में बेहद ग्लैमरस लगती हैं, उनके हर अंदाज पर फैंस फिदा होते दिखाई देते हैं.
दिशा परमार वेस्टर्न आउटफिट में बेहद ग्लैमरस लगती हैं, उनके हर अंदाज पर फैंस फिदा होते दिखाई देते हैं.
5/10
दिशा परमार एक बेटी की मां बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें देख इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा.
दिशा परमार एक बेटी की मां बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें देख इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा.
6/10
दिशा परमार फिटनेस फ्रिक हैं. वो खुद को बेहद फिट रखती हैं. साथ ही डाइटिंग पर भी खासा ध्यान देती हैं.
दिशा परमार फिटनेस फ्रिक हैं. वो खुद को बेहद फिट रखती हैं. साथ ही डाइटिंग पर भी खासा ध्यान देती हैं.
7/10
दिशा परमार अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में जानकारी देती रहती हैं.
दिशा परमार अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में जानकारी देती रहती हैं.
8/10
दिशा ने कुछ वक्त पहले एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो पिछले 2 साल से ढंग से नहीं सो पाईं हैं.
दिशा ने कुछ वक्त पहले एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो पिछले 2 साल से ढंग से नहीं सो पाईं हैं.
9/10
एक्ट्रेस ने बताया था कि उनकी बेटी रात में नहीं सोती है, इस वजह से उनके लिए सोना मुश्किल हो गया है.
एक्ट्रेस ने बताया था कि उनकी बेटी रात में नहीं सोती है, इस वजह से उनके लिए सोना मुश्किल हो गया है.
10/10
दिशा परमार ने सिंगर राहुल वैद्य के संग शादी की है. एक्ट्रेस अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.
दिशा परमार ने सिंगर राहुल वैद्य के संग शादी की है. एक्ट्रेस अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.
Published at : 30 Sep 2025 06:07 PM (IST)
Tags :
Rahul Vaidya Disha Parmar

Photo Gallery

View More
Embed widget