बिग बॉस के हर सीज़न में होस्ट सलमान खान, कंटेस्टेंट्स की तरह ही चर्चा का केंद्र रहे हैं. और इस साल भी बिग बॉस 19 को होस्ट कर रहे सलमान खान खूब सुर्खियो में छाए हुए हैं. जहां एक तरफ वीकेंड का वार होस्ट करने के लिए सुपरस्टार के 150 करोड़ की सैलरी लेने के चर्चे हैं तो वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स के प्रति उनके पक्षपाती रवैये की भी खूब चर्चा हो रही है. वहीं एक इंटरव्यू के दौरान शो के प्रोड्यूसर ने इस पर अब बात की है.

क्या सलमान खान कंटेस्टेंट्स के प्रति पक्षपाती हैं?

बता दें कि इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में, प्रोड्यूसर ऋषि नेगी (बनिजय एशिया और एंडेमोल शाइन इंडिया) ने सलमान खान और शो से जुड़े कई खुलासे किए हैं. वहीं सलमान खान पर अमाल मलिक से लेकर कुनिका सदानंद तक के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा सख़्त होने और कुछ कंटेस्टेंट्स के प्रति नरम रुख़ अपनाने का आरोप लगाया गया है. इस पर ऋषि का दावा है कि सलमान एपिसोड देखने की 'कोशिश' करते हैं, और जब नहीं देख पाते, तो फ्लोर पर जाने से पहले एक-दो घंटे के 'बड़े हिस्से' फुटेज देखते हैं. ऐसा कहा जाता है कि वह उन लोगों से फ़ीडबैक भी लेते हैं जिन्हें वह पर्सनली जानते हैं और जो शो देखते हैं.

निर्माता ने कहा, "तो, घर में क्या हो रहा है, प्रतियोगी के साथ क्या हो रहा है, इस पर उनकी गहरी पकड़ है. उनका एक नज़रिया है. शो के निर्माता होने के नाते, हम इसे कैसे देखते हैं, इस बारे में हमारा भी एक नज़रिया होता है. दर्शकों के भी काफ़ी रिएक्शन आते रहते हैं. इसलिए, इन सबको मिलाकर हमने यह काम किया है." सलमान के खिलाफ आरोप ‘कोई नई बात नहीं है.’ जब उनसे पूछा गया कि क्या रियलिटी टीवी शो की टीम ईयरपीस के जरिए अभिनेता को जानकारी ‘देती’ है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सलमान से ऐसा कुछ कहलवाना ‘संभव नहीं’ है, जिस पर वह ‘विश्वास नहीं करते.’

क्या सलमान खान को 150-200 करोड़ मिलते हैं?

जब ऋषि से पूछा गया कि क्या सलमान को हर सीज़न में 150-200 करोड़ के बीच सैलरी मिलती है, तो उन्होंने कोई भी आंकड़ा बताने से इनकार कर दिया और सारा ठीकरा जियो हॉटस्टार पर फोड़ दिया. उन्होंने कहा, "यह कॉन्ट्रैक्ट उनके और जियो हॉटस्टार के बीच है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है. लेकिन जो भी अफवाह है, जो भी हो, वह हर पैसे के लायक है. मेरे लिए, जब तक वह मेरे वीकेंड पर मौजूद हैं, मैं एक खुश इंसान हूं."

सलमान सीज़न 4 में बिग बॉस के होस्ट के रूप में शामिल हुए, और सीज़न 5 में उन्होंने संजय दत्त के साथ होस्टिंग की ज़िम्मेदारी साझा की। उसके बाद से उन्होंने सभी सीज़न अकेले होस्ट किए हैं, जबकि फराह खान, करण जौहर और अनिल कपूर ने शो के बाकी सीज़न होस्ट किए हैं।