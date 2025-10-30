आयुष्मान खुराना स्टारर लेटेस्ट रिलीज फिल्म, ‘थामा’ बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. इस रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म ने रिलीज के बाद से ही दर्शकों पर ऐसा जादू किया है कि इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में खूब ऑडियंस पहुंच रही है. यहां तक की वीकडेज में भी ‘थामा’ कमाल कर रही है. हालांकि सोमवार को इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई थी लेकिन मंगलवार को इसने रफ्तार बढ़ाई और 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई. अब चलिए यहां जानते हैं ‘थामा’ ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘थामा’ ने 9वें दिन कितनी की कमाई?

‘थामा’ अपनी रिलीज़ के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित, एक डार्क वैम्पायर ट्विस्ट वाली यह हॉरर-कॉमेडी ह्यूमर, हॉरर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने में कामयाब रही है. दिलचस्प बात ये है कि स्त्री, भेड़िया और मुंज्या जैसी हिट फिल्मे देने वाले मैडॉक के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स में आयुष्मान खुराना की एंट्री धमाकेदार रही है. इसी के साथ ‘थामा’ ने बमफाड़ कमाई कर ली है और अब ये फिल्म अपने बजट वसूलने के काफी करीब पहुंच गई है.

फिल्म के कलेक्शन कि बात करें तो ‘थामा’ ने रिलीज के पहले दिन 24 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 18.6 करोड़, तीसरे दिन 13 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़, पांचवें दिन 13.1 करोड़, छठे दिन 12.6 करोड़, 7वें दिन 4.3 करोड़ और 8वें दिन 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘थामा’ की 9 दिनों की कुल कमाई अब 104.60 करोड़ रुपये हो गई है.

‘थामा’ तोड़ने वाली है 'ड्रीम गर्ल 2' का रिकॉर्ड

‘थामा’ की कमाई में वीकडेज में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. अब दूसरे बुधवार को भी इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई. हालांकि ‘थामा’ आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 के भारत में लाइफ टाइम कलेक्शन 106.36 करोड़ को मात देने से इंचभर दूर रह गई है. उम्मीद है कि दूसरे गुरुवार को ‘थामा’, ‘ड्रीम गर्ल 2’ को मात दे देगी और इसी के साथ ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.

9 दिन बाद भी ‘थामा’ नहीं कर पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री

‘थामा’ को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके है. हालांकि ये फिल्म थिएटर में मौजूद सभी फिल्मों से ज्यादा कमाई कर रही है लेकिन ये फिल्म दूसरे हफ्ते में पहुंचने के बाद भी साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री नहीं कर पाई है. साल की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए इसे सिकंदर के 129.95 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देनी होगी. दूसरे वीकेंड पर फिल्म की कमाई में तेजी आती है तो ‘थामा’ सिकंदर को पछाड़ साल की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.