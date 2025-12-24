हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रुपाली गांगुली की मां ने धुरंधर के 'शरारत' गाने पर किया डांस, वीडियो देख सेलेब्स बोले- रॉकस्टार हैं ये

रुपाली गांगुली की मां ने धुरंधर के 'शरारत' गाने पर किया डांस, वीडियो देख सेलेब्स बोले- रॉकस्टार हैं ये

Dhurandhar Shararat Song: फिल्म धुरंधर का गाना 'शरारत' इस वक्त काफी चर्चा में बना हुआ है. इस गाने को रुपाली गांगुली के भाई विजय गांगुली ने कोरियोग्राफ किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 24 Dec 2025 01:48 PM (IST)
एक्ट्रेस रुपाली गांगुली एक्टर होने के साथ-साथ एक बेहतरी डांसर भी हैं. शो अनुपमा में उन्होंने अपनी डांसिंग स्किल्स का जलवा बिखेरा है. रुपाली गांगुली की मां और भाई भी जबरदस्त डांसर हैं. रुपाली का भाई विजय गांगुली कोरियोग्राफर हैं. वो कई पॉपुलर सॉन्ग्स को कोरियोग्राफ कर चुके हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म धुरंधर के गाने 'शरारात' को भी कोरियोग्राफ किया. ये हर जबरदस्त चर्चा में है. इस गाने में एक्ट्रेस आयशा खान और क्रिस्टल डीसूजा ने अपने डांस से सभी को इंप्रेस किया है. 

विजय गांगुली ने शेयर किया वीडियो

अब रुपाली गांगुली की मां रजनी गांगुली भी खुद को इस गाने पर थिरकने से रोक नहीं पाई हैं. विजय ने अपनी मां के साथ शरारत गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- मेरी रॉकस्टार के साथ कुछ 'शरारत'. रुपाली हमें भी एक वीडियो बनाने की जरुरत है. वीडियो में रजनी गांगुली जबरदस्त डांस कर रही हैं. उनके बेटे भी उन्हें चियर कर रहे हैं. फैंस को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay Ganguly (@vijayganguly)


रुपाली गांगुली की मां ने धुरंधर के 'शरारत' गाने पर किया डांस, वीडियो देख सेलेब्स बोले- रॉकस्टार हैं ये

फैंस और सेलेब्स उन पर प्यार लुटा रहे हैं. ध्वनि भानुशाली ने प्यार जताया. नहीं हरलीन सेठी ने लिखा- इससे बहेतर कुछ नहीं हो सकता. वहीं फराह खान ने लिखा- क्या ये आउटसाइड कोयोग्राफर्स के लिए काम करेंगी? गौहर खान ने लिखा- मैं अपने 80s में इनके जैसा बनना चाहती हूं. रुपाली गांगुली ने भी इस पर रिएक्ट किया. उन्होंने लिखा- मम्मी रॉकस्टार. 

क्रिस्टल डीसूजा और आयशा खान ने भी उनके वीडियो पर प्यार लुटाया है.

फिल्म धुरंधर की बात करें तो इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. फीमेल लीड में सारा अर्जुन हैं. वहीं अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन जैसे स्टार्स इस फिल्म का हिस्सा हैं. सबसे ज्यादा अक्षय खन्ना की ही तारीफ हो रही है.

Published at : 24 Dec 2025 01:48 PM (IST)
Rupali Ganguly Shararat Dhurandhar
