साल 2025 में कई शानदार फिल्में आईं. सैयारा, छावा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. अब आदित्य धर की धुरंधर भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. हालांकि, धुरंधर-छावा के 600-500 करोड़ कमाने के बावजूद एक ऐसी फिल्म है, जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म का नाम है महावतार नरसिम्हा. फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म है.

2025 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली मूवीज

फिल्म महावतार नरसिम्हा 15 करोड़ के बजट में बनी थी. ये एनिमेशन फिल्म है. इस फिल्म ने 247.96 करोड़ का लाइफटाम कलेक्शन किया था. फिल्म का प्रॉफिट 232.96 करोड़ था. फिल्म ने 1553.06 परसेंट का रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट दिया.

दूसरे नंबर पर फिल्म सैयारा है. सैयारा 45 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 337.69 करोड़ की कमाई की. इसका 292.69 करोड़ प्रॉफिट रहा. फिल्म ने 650.42 परसेंट का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट दिया.

तीसरे नंबर पर छावा है. छावा 130 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 615.39 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने 485.39 करोड़ का प्रॉफिट दिया. फिल्म का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट 373 परसेंट है. चौथे नंबर पर फिल्म कांतारा चैप्टर: 1 है. फिल्म 60 करोड़ के बजट में बनी थी. इस फिल्म ने 224.53 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 164.53 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. फिल्म ने 274.21 परसेंट का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट दिया.

पांचवें नंबर पर फिल्म एक दीवाने की दीवानियत है. ये फिल्म 25 करोड़ के बजट में बनी. फिल्म 85.8 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने 60.8 करोड़ का प्रॉफिट दिया. फिल्म ने 242.2 परसेंट का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट दिया.

अभी टॉप 5 से बाहर है रणवीर सिंह की धुरंधर

वहीं धुरंधर की बात करें तो फिल्म 225 करोड़ में बनी है. फिल्म अभी थिएटर में लगी है और लगातार कमाई कर रही है. फिल्म ने अभी तक 619.3 करोड़ की कमाई कर ली है. अभी तर फिल्म का प्रॉफिट 394.3 करोड़ रहा है. फिल्म ने फिलहाल 175.24 परसेंट का रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट दिया है.