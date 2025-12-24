हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड600 करोड़ कमाने के बाद भी इन 5 फिल्मों से अभी पीछे है धुरंधर, एनिमेशन मूवी के इस रिकॉर्ड ने की सबकी हालत टाइट

600 करोड़ कमाने के बाद भी इन 5 फिल्मों से अभी पीछे है धुरंधर, एनिमेशन मूवी के इस रिकॉर्ड ने की सबकी हालत टाइट

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 900 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 24 Dec 2025 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 में कई शानदार फिल्में आईं. सैयारा, छावा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. अब आदित्य धर की धुरंधर भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. हालांकि, धुरंधर-छावा के 600-500 करोड़ कमाने के बावजूद एक ऐसी फिल्म है, जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म का नाम है महावतार नरसिम्हा. फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म है. 

2025 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली मूवीज
फिल्म महावतार नरसिम्हा 15 करोड़ के बजट में बनी थी. ये एनिमेशन फिल्म है. इस फिल्म ने 247.96 करोड़ का लाइफटाम कलेक्शन किया था. फिल्म का प्रॉफिट 232.96 करोड़ था. फिल्म ने 1553.06 परसेंट का रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट दिया.

दूसरे नंबर पर फिल्म सैयारा है. सैयारा 45 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 337.69 करोड़ की कमाई की. इसका 292.69 करोड़ प्रॉफिट रहा. फिल्म ने 650.42 परसेंट का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट दिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

तीसरे नंबर पर छावा है. छावा 130 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 615.39 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने 485.39 करोड़ का प्रॉफिट दिया. फिल्म का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट 373 परसेंट है. चौथे नंबर पर फिल्म कांतारा चैप्टर: 1 है. फिल्म 60 करोड़ के बजट में बनी थी. इस फिल्म ने 224.53 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 164.53 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. फिल्म ने 274.21 परसेंट का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट दिया.

पांचवें नंबर पर फिल्म एक दीवाने की दीवानियत है. ये फिल्म 25 करोड़ के बजट में बनी. फिल्म 85.8 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने 60.8 करोड़ का प्रॉफिट दिया. फिल्म ने 242.2 परसेंट का रिर्टन ऑन इंवेस्टमेंट दिया.

अभी टॉप 5 से बाहर है रणवीर सिंह की धुरंधर

वहीं धुरंधर की बात करें तो फिल्म 225 करोड़ में बनी है. फिल्म अभी थिएटर में लगी है और लगातार कमाई कर रही है. फिल्म ने अभी तक 619.3 करोड़ की कमाई कर ली है. अभी तर फिल्म का प्रॉफिट 394.3 करोड़ रहा है. फिल्म ने फिलहाल 175.24 परसेंट का रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट दिया है.

और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
Box Office Dhurandhar Mahavatar Narsimha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के 'नाराज' ब्राह्मण विधायकों को साथ लाएगी सपा? अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बताया 'प्लान'
BJP के 'नाराज' ब्राह्मण विधायकों को साथ लाएगी सपा? अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बताया 'प्लान'
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
Advertisement

वीडियोज

Uddhav और Raj Thackeray आज BMC चुनाव पर करने वाले हैं खेल, BJP से लेकर Congress में सियासत तेज
Nuclear Sector के star stocks: MTAR, NTPC, GE Vernova और BHEL | Paisa Live
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट | Terrorist |ABP NEWS
Top News : फटाफट अंदाज में देखिए आज सुबह की सभी बड़ी । Bangladesh Protest | Assam Violence
ISRO ने लॉन्च कर दिया बाहुबली रॉकेट, ऐसा करने वाला दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनी isro
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के 'नाराज' ब्राह्मण विधायकों को साथ लाएगी सपा? अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बताया 'प्लान'
BJP के 'नाराज' ब्राह्मण विधायकों को साथ लाएगी सपा? अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बताया 'प्लान'
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
ओटीटी
The 50 OTT Release: कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
हेल्थ
Cipla inhaled Insulin: सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
यूटिलिटी
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
नौकरी
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget