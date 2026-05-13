हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'7 लेयर कटीं, 1 लीटर खून बहा' रुबीना दिलैक का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल था सी-सेक्शन

'7 लेयर कटीं, 1 लीटर खून बहा' रुबीना दिलैक का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल था सी-सेक्शन

Rubina Dilaik: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी पर खुलकर बात की.उन्होंने सी-सेक्शन के जरिए दो बेटियों को जन्म दिया था. अब एक्ट्र्रेस ने सी-सेक्शन की प्रोसेस का दर्द बयां किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 13 May 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है. वो जल्द ही शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आने वाली हैं. फैंस उन्हें शो में देखने के लिए बेताब हैं. अब हाल ही शो में आने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी पर खुलकर बात की. एक्ट्रेस की डिलिवरी सी-सेक्शन से हुई थी. अब उन्होंने इसके पीछे का दर्द बयां किया. 

रुबीना दिलैक के लिए मुश्किल था सी-सेक्शन
एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने मिस मालिनी के पॉडकास्ट में अपनी प्रेग्नेंसी पर कई बातें की. उन्होंने कहा कि सी सेक्शन को लोग बहुत नॉर्मल समझते हैं. लेकिन सी सेक्शन में 7 लेयर काटकर बच्चे को को निकाला जाता है. सिर्फ 10 मिनट में बेबी को बाहर आ जाता है, लेकिन 45 मिनट लगते हैं स्टिच करने में और सी सेक्शन से 1 से 1.5 लीटर खून बहता है बॉडी से.

रुबीना ने आगे कहा, 'मैं खतरों के खिलाड़ी में जाने वाली हूं तो वहां सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि हाल ही में आपकी कोई सर्जरी हुई है तो मैं थोड़ा झिझक रही थी. मैंने कहा कि क्या आप सी सेक्शन को सर्जरी में मानते हैं तो उन्होंने मुझे हैरानी से देखा और कहा बिल्कुल, तो मैंने कहा 2.5 साल बाद तो उन्होंने कहा अच्छा.'

ये भी पढ़ेंः तुम्हारी आवाज सिंगर बनने लायक नहीं’, जब डायरेक्टर ने बेनी दयाल से कही थी ये बात, फिर ऐसे बदली किस्मत

लोगों को दिया जवाब 
रुबीना ने उन लोगों को जवाब दिया जो सी सेक्शन को नॉमल समझते हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'लोग अक्सर बोलते है कि सी सेक्शन कौनसी बड़ी बात है. लेकिन मैं जानती हूं कि मेरी बॉडी ने क्या झेला है. जब मैंने इस बदलाव के बारे में बात कि तो लोग बोले ये कौनसी बड़ी बात है. आप ऑपरेशन थिएटर में गए और 10 मिनट में वापस आ गए. कोई बड़ी बात नहीं है.'

बता दें, रुबीना दिलैक ने साल 2023 में एक साथ दो बेटियों को जन्म दिया था. मां बनने के बाद से ही वो अपने मदरहुड एक्सपीरियंस को फैंस के साथ शेयर करती रही हैं.

ये भी पढ़ेंः 'चाहे खुशी हो या दुख...', मौनी रॉय ने पति सूरज संग तलाक की खबरों के बीच शेयर की पहली पोस्ट

और पढ़ें
Published at : 13 May 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'7 लेयर कटीं, 1 लीटर खून बहा' रुबीना दिलैक का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल था सी-सेक्शन
'7 लेयर कटीं, 1 लीटर खून बहा' रुबीना दिलैक का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल था सी-सेक्शन
टेलीविजन
'प्लीज हमें प्राइवेसी और स्पेस दें', मौनी रॉ़य ने सूरज नांबियार संग तलाक कर दिया कंफर्म!
'प्लीज हमें प्राइवेसी और स्पेस दें', मौनी रॉ़य ने सूरज नांबियार संग तलाक कर दिया कंफर्म!
टेलीविजन
'चाहे खुशी हो या दुख...', मौनी रॉय ने पति सूरज संग तलाक की खबरों के बीच शेयर की पहली पोस्ट
'चाहे खुशी हो या दुख...', मौनी रॉय ने पति सूरज संग तलाक की खबरों के बीच शेयर की पहली पोस्ट
टेलीविजन
कौन हैं सूरज नांबियार? जानें- कितने अमीर हैं मौनी रॉय के बैंकर पति, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश
कौन हैं सूरज नांबियार? जानें- कितने अमीर हैं मौनी रॉय के बैंकर पति, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल का CM बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा की सीढ़ियों पर टेका माथा, पीएम मोदी ने कब किया ऐसा?
बंगाल का CM बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा की सीढ़ियों पर टेका माथा, पीएम मोदी ने कब किया ऐसा?
बिहार
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
इंडिया
पाकिस्तान को लेकर RSS नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- ऐसा लगता है कि...
PAK को लेकर RSS नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- ऐसा लगता है...
स्पोर्ट्स
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', जानें- सारी डिटेल्स
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', जानें- सारी डिटेल्स
शिक्षा
Explained: भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ छात्रों के सपनों पर पड़ा ग्रहण
भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ सपनों पर पड़ा ग्रहण
ऑटो
MG Majestor Diesel Review: दमदार लुक और पावर के साथ क्या ये SUV खरीदने लायक है? यहां पढ़ें पूरा ड्राइव रिव्यू
MG Majestor Diesel Review: दमदार लुक और पावर के साथ क्या ये SUV खरीदने लायक है? यहां पढ़ें पूरा ड्राइव रिव्यू
एग्रीकल्चर
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget