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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपहाड़ों और समंदर के बीच अशनूर कौर ने दिखाया कातिलाना अंदाज, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

पहाड़ों और समंदर के बीच अशनूर कौर ने दिखाया कातिलाना अंदाज, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

Ashnoor Kaur Post: हाल ही में एक्ट्रेस अशनूर कौर ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो अपने माता-पिता के साथ आइलैंड में छुट्टियों को एंजॉय करती हुई नजर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 May 2026 09:50 AM (IST)
Ashnoor Kaur Post: हाल ही में एक्ट्रेस अशनूर कौर ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो अपने माता-पिता के साथ आइलैंड में छुट्टियों को एंजॉय करती हुई नजर रही हैं.

एक्ट्रेस अशनूर कौर इन दिनों अपनी छुट्टियां एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो आइलैंड में माता-पिता के साथ एंजॉय करती दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, 'आइलैंड घूमने वाला दिन, अच्छी हंसी के लिए आखिरी स्लाइड जरूर स्वाइप करें.' अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

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पहाड़ों और समंदर के बीच अशनूर का ये अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा हैं.
पहाड़ों और समंदर के बीच अशनूर का ये अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा हैं.
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नाव पर इस कातिलाना पोज में अशनूर बहुत ही ग्लैमरस लग रही हैं, जो वायरल हो रही है.
नाव पर इस कातिलाना पोज में अशनूर बहुत ही ग्लैमरस लग रही हैं, जो वायरल हो रही है.
Published at : 11 May 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Tv Actress Ashnoor Kaur

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