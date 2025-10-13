टीवी की इस हसीना को थी शराब पीने की लत, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनटीवी की इस हसीना को थी शराब पीने की लत, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा, बोलीं - ‘अब मेडिटेशन करती हूं..’

Guess Who: टीवी इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस ने खुद को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि कुछ साल पहले वो शराब पीती थी. लेकिन अब वो इस चीज को छोड़ चुकी हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 13 Oct 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं. जो बॉलीवुड स्टार्स से भी ज्यादा फैन फॉलोइंग रखते हैं. इन्हीं में से एक छोटे पर्दे की बॉस लेडी रूबीना दिलैक भी हैं. रूबीना का बेबाक अंदाज और ग्लैमरस लुक फैंस को खूब पसंद है. लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस ने खुद को लेकर जो खुलासा किया है. उसे जान हर कोई दंग रह गया है. एक्ट्रेस ने बताया कि वो कभी शराब पीती थी.

रुबीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा

दऱअसल रूबीना दिलैक ने करवाचौथ के मौके पर अपने पति अभिनव शुक्ला के लिए एक पोस्ट शेयर की थी. जिसमें दोनों एक-दूजे संग कोजी होते नजर आए थे. इस पोस्ट के साथ रूबीना ने एक लंबा नोट भी लिखा था. जो अब काफी चर्चा में बना हुआ है. रुबीना ने लिखा, 'मेरे लिए करवा चौथ सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि ये मेरे प्रेम में यकीन को सेलिब्रेट करने का तरीका है. मैं व्रत रखकर खुद को याद दिलाती हूं कि मेरे पास अपनी कमियों जैसे कॉफी, ज्यादा खाने, ओवरथिंक करने, जरूरत से ज्यादा काम करने और नतीजों को कंट्रोल करने की आदत को छोड़ने की केपेबिलिटी है.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rubina Dilaik (@rubinadilaik)

पांच साल से शराब नहीं पी - रुबीना दिलैक

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘मैंने पांच साल पहले शराब छोड़ दी थी. मैंने कभी सिगरेट की आदत नहीं रखी और न ही कभी किसी नशीली चीजों का सेवन किया. आज मैं व्रत रखती हूं, ध्यान करती हूं और प्रार्थना करती हूं ताकि अपने बेस्ट हाफ के लिए एक बेहतर साथी बन सकूं.' एक्ट्रेस की इस पोस्ट को पढ़कर अब फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'आप वाकई में कमिटमेंट का मतलब परिभाषित करते हैं.”

इस शो में नजर आ रहे हैं रुबीना-अभिनव

वर्कफ्रंट की बात करें तो रुबीना दिलैक और अभिनव इन दिनों टीवी ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आ रहे हैं. जिसमें जोड़ियों का रिएलिटी चेक होता है. शो में दोनों के अलावा और भी कई फेमस कपल्स हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 13 Oct 2025 03:36 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Abhinav Shukla TV News
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget