ये 5 वजहें काफी हैं 'थामा' को बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट बनाने के लिए

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'थामा' को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है. मैडॉक यूनिवर्स की ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म 21 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. लेकिन रिलीज के पहले से ही फिल्म को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये इस साल की बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक हो सकती है. इसकी वजहें भी हैं जो आप यहां पढ़ सकते हैं.

थामा को हिट बनाने वाले पांच सबसे बड़े कारण

1. हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स

हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है. इस यूनिवर्स की पिछली फिल्मों ने कैसा बवाल मचाया है ये सभी को पता है. स्त्री से लेकर स्त्री 2 तक और भेड़िया-मुंज्या को जैसा प्यार मिला, वो इस फिल्म के लिए पॉजिटिव पॉइंट की तरह है.



2. मैडॉक यूनिवर्स की फिल्म

इन सभी फिल्मों को मैडॉक ने बनाया है चाहे वो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म 'छावा' हो या 'स्काई फोर्स'. सबने बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ ठीकठाक कमाई की बल्कि रिकॉर्ड्स भी बनाए. मैडॉक की पिछली सभी फिल्मों में से ज्यादातर हॉरर-कॉमेडी के साथ आई थीं. और ये भी उसी लाइन की फिल्म है. तो जाहिर है कि मैडॉक के नाम से दर्शकों का एक बड़ा वर्ग ये सोचकर फिल्म देखने जरूर जाएगा जो ऐसा मानते हैं कि ये प्रोडक्शन हाउस बढ़िया फिल्में बनाता है.



3. वैंपायर फिल्म में लव स्टोरी का एंगल

इंडिया में वैंपायर पर अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी. मैडॉक वालों ने वैंपायर पर फिल्म भी बनाई, साथ ही साथ उसमें लव स्टोरी भी ऐड कर दी. जिन्होंने हॉलीवुड की 'ट्वाइलाइट' सीरीज की फिल्में देखी हैं वो उस नॉस्टैल्जिया को महसूस करने के लिए फिल्म का रुख कर सकते हैं.



4. फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म की स्टारकास्ट सबसे बड़ी वजह है. आयष्मान खुराना अच्छी और अलग हटकर फिल्म देने के लिए जाने जाते हैं. उनका अपना एक अलग फैन ग्रुप है. तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी मंझे हुए कलाकार हैं. उनकी सिर्फ एक्टिंग देखने के लिए लोग बड़े पर्दे के लिए चले जाते हैं. तो वहीं रश्मिका मंदाना तो हैं ही, जिनके पास ब्लॉकबस्टर फिल्मों का पूरा जखीरा है चाहे पुष्पा सीरीज की फिल्में हों या फिर छावा. सबके साथ उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा है.



5. फिल्म के जबरदस्त कैमियो

फिल्म में स्त्री भी हो सकती है और ट्रेलर देखकर पता चल गया है कि इस बार भेड़िया भी होगा और ज्यादा ताकतवर रूप में. तो वरुण धवन का अंदाज और श्रद्धा कपूर की एनर्जी देखने के लिए भी लोग इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं ही.