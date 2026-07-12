'द ओडिसी' के प्रीमियर में सौम्या टंडन ने लूटी महफिल, 41 की उम्र में वन-शोल्डर गाउन में ढाया कहर
Saumya Tandon: 'द ओडिसी' के मुंबई प्रीमियर में टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने बेबी ब्लू वन-शोल्डर गाउन में रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरा.
मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इससे पहले 11 जुलाई को मुंबई में फिल्म का प्रीमियर हुआ, जहां हिंदी सिनेमा जगत के कई सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर शिरकत की, लेकिन इस पूरी शाम जिस एक हसीना ने अपने ग्लैमरस और ग्रेसफुल अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वो थीं टेलीविजन की 'गोरी मेम' यानी एक्ट्रेस सौम्या टंडन.
कैसा है सौम्या टंडन का लुक?
'द ओडिसी' के रेड कार्पेट प्रीमियर के लिए सौम्या टंडन ने एक बेहद खूबसूरत स्काई ब्लू कलर का का वन-शोल्डर गाउन चुना था. इस इंडो-वेस्टर्न स्टाइल गाउन में सौम्या किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं.
गाउन का ड्रेपिंग स्टाइल और कमर के पास का कट-आउट उनके परफेक्ट फिगर को बेहद खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा था. अपने इस लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए सौम्या ने शोल्डर पर एक गोल्डन ब्रोच स्टाइल एक्सेसरी कैरी की थी, जो उनके पूरे आउटफिट को एक रॉयल टच दे रही थी.
सौम्या टंडन ने ऐसे किया अपने मेकअप को कंप्लीट
अपने इस गॉर्जियस लुक को कंप्लीट करने के लिए सौम्या ने हैवी ज्वेलरी को पूरी तरह से अवॉइड किया. उन्होंने हाथों में एक सिंपल गोल्डन ब्रेसलेट पहना था. इसके साथ ही उन्होंने बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला छोड़ रखा था. मेकअप की बात करें तो सौम्या ने ग्लॉसी डार्क लिपस्टिक और मिनिमल बेस के साथ अपने लुक को बहुत ही सटल और क्लासी रखा.
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रेड कार्पेट पर जैसे ही सौम्या ने अपनी दिलकश मुस्कान के साथ पैपराजी को पोज दिए, वहां मौजूद हर शख्स बस उन्हें देखता ही रह गया. उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
सौम्या टंडन ने 41 की उम्र में दिखाईं दिलकश अदाएं
सौम्या टंडन को देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता. 41 साल की उम्र में और एक बच्चे की मां होने के बाद भी सौम्या ने खुद को जिस तरह फिट रखा है, वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें सामने आते ही फैंस उनकी फिटनेस और खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
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एक यूजर ने लिखा, 'सौम्या दिन-ब-दिन और जवान होती जा रही हैं.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'गोरी मैम मुझे बहुत पसंद हैं.'
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एक लिखते हैं, 'वो बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही हैं.' 41 साल की उम्र में भी सौम्या ने अपने सिजलिंग लुक से महफिल लूट ली.
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को देखने पहुंचे कई सितारे
आपको बता दें कि क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. मुंबई में हुए इसके प्रीमियर में सौम्या टंडन के अलावा बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री के कई और बड़े चेहरे भी नजर आए, सौम्या के इस सादगी और ग्लैमर से भरे लुक ने इस इवेंट की सारी लाइमलाइट चुरा ली.
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