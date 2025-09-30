बॉलीवुड हो या टीवी सेलेब्स उनकी लाइफ दूर से बेहद ही ग्लैमरस लगती है.लेकिन, कई ऐसे टॉप सेलेब्स होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना किया होता है. ऐसा ही कुछ टीवी की एक टॉप एक्ट्रेस के साथ भी हुआ था.

सालों तक टीवी पर राज करने के बाद ये एक्ट्रेस करोड़ों के कर्ज में डूब गई थीं.उनके पास ना रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए खाना ही था. एक्ट्रेस ने कई बार अपने स्ट्रगल स्टोरी के बारे में खुलकर बात की है.ये दर्दभरी कहानी किसी और की नहीं बल्कि पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मि देसाई की है.

एक्ट्रेस हो गई थी बैंकरप्ट

इस हसीना से लेकर 2015 तक टीवी की टॉप शो उतरन में काम किया था. इस शो में एक्ट्रेस को तपस्या के नेगेटिव रोल में काफी पसंद किया गया था.रश्मि देसाई ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि एक वक्त पर वो बैंकरप्ट हो गई थीं.

उस दौरान ना उन्होंने कोई शो किया और ना किसी इवेंट में ही नजर आईं. इसके बाद एक्ट्रेस को बिग बॉस में देखा गया था. शुरुआत से ही रश्मि के घर के हालात ठीक नहीं थे.ऐसे में उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा. वैसे तो वो हमेशा से कोरियोग्राफर या फिर एयरहोस्टेस बनना चाहती थीं.

गुजारा करना था मुश्किल

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में भोजपुरी फिल्मों में काम किया. लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी उतरन से मिली.2017 में रश्मि की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी. उन पर करोड़ों का लोन था, क्योंकि उन्होंने घर लिया था. गुजारा करना मुश्किल था और उस दौरान उन्हें अपने एक्स पति से धोखा भी मिला था.

ऐसे में 4 दिनों तक एक्ट्रेस कार में ही रही थीं. इतना ही नहीं उन्होंने रोड साइड पर मिलने 20 रुपए में मिलने वाला खाना खाया. एक्ट्रेस ने बताया था कि उस खाने में चावल-दाल के साथ-साथ कंकड़ भी हुआ करता था.

