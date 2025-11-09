इस पॉपुलर ने एक्ट्रेस किराए पर लिया पति, 3 करोड़ के लालच में पूरी दुनिया के सामने किया ढोंग

बिग बॉस 16 में राखी सावंत ने जब रितेश सिंह को अपना पति बताया था, तब हर कोई हैरान रह गया था. लेकिन अब सालों बाद राखी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रितेश उनके असली पति नहीं थे, बल्कि उन्होंने उन्हें "भाड़े का पति" बनाया था.

राखी ने कहा कि रितेश ने कोरोना के टाइम पर उन्होंने तीन करोड़ रुपये दिए थे. यही वजह थी कि वो उन्हें बिग बॉस में लेकर गई थीं और उन्हें अपने पति के रूप में सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था.

रिश्ते को लेकर बताई वजह

बॉलीवुड बबल से खास बातचती में राखी सावंत ने कहा, "ये सब मेरी मां की वजह से हुआ. कैंसर था. बिग बॉस से जब मैं बाहर निकली तो मां के बाल तक गिर चुके थे कैंसर की वजह स बिस्तर पर पड़ी पहती थी, रोज पूछती थी, राखी, शादी कब करेगी? राखी बच्चा कब होगा? कौन हूं, मेरा कौन है जो मेरे लिए लड़का ढूंढकर लाए? स्वयंवर किया था, लेकिन वो फेक था रियलिटी शो था.

हां, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था. उससे ही तो मैंने घर लिया था. मेरे पास था, मैं भाड़े पर रहती थी. मेरा कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं रहे. रितेश कहते हैं, शादी-शादी रितेश को तो मैं भाड़े का पति बना के बिग बॉस में ले गई थी."

राखी सावंत ने आगे कहा, क्योंकि उसने मुझे तीन करोड़ दिए थे कोरोना के टाइम पर. उस वक्त सब लोग दिवालिया हो गए थे, मेरा काम-धंधा भी नहीं था. मेरी मां अस्पताल में थीं, कैंसर से जूझ रही थीं. भाई-बहन घर पर बैठे थे, किसी के घर में खाना नहीं था, ना पैसा. मेरे सर पर लोन था. मोदी जी ने बोला था लोन माफ करो, बाद में भर देना, लेकिन ये लोन वाले थोड़ी सुनते हैं. मोदी जी मेरे लोन भरने थोड़े आए थे उस वक्त.

ऐप पर हुई मुलाकात

राखी ने बताया कि रितेश से वो एक ऐप पर मिली थीं. उन्होंने कहा, मैं एक ऐप पर थी. वहां मुझे रितेश जी मिले. उन्होंने मुझे दो-तीन करोड़ भेजे, जिससे मेरा लोन निकला, मां की दवाई हुई, इलाज हुआ, और पूरे तीन साल का खर्चा मैंने संभाला. फिर एक दिन वो बंदा मुझे बोलता है, मैं वसूल करने आया हूं, मैं बोली अब मैं कैसे वसूल करूं. उसने कहा कि मुझे बिग बॉस में ले चलो. मैं बोली- बिग बॉस क्या मेरे बाप का है जो तुझे ले चलूं?

पति बनाकर ले गई बिग बॉस

राखी ने कहा कि फिर उन्होंने रितेश से कहा कि मेरा पति बनकर चलो. उन्होंने बिग बॉस वालों को बताया कि रितेश उनके पति हैं. बिग बॉस मेकर्स ने जब पूछा कि शादी कब हुई तो उन्होंने झूठी तस्वीरें निकालीं, सब कुछ फेक किया. राखी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि रितेश की शादी हो चुकी है और उनका बच्चा है. जब वो बिग बॉस में गईं तो रितेश की पत्नी बाहर आ गईं और उस वक्त मीडिया में हंगामा हो गया कि भाड़े का पति है.