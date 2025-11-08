एक्सप्लोरर
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Mahakumbh Monalisa Transformation Photos: महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा का 9 महीने में ही गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. फिल्म डेब्यू से पहले मोनालिसा की खूबसूरत तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
फरवरी 2025 में महाकुंभ का मेला लगा था जिसमें रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा ने अपनी खूबसूरत आंखों से हर किसी का ध्यान खींचा. मोनालिसा सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और फिल्म मेकर सनोज मिश्रा ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दी. अब महाकुंभ के बाद 9 महीने के अंदर ही मोनालिसा का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है.
Published at : 08 Nov 2025 10:20 PM (IST)
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
टेलीविजन
बॉलीवुड
बॉलीवुड
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion