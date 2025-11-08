महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमहाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल

Mahakumbh Monalisa Transformation Photos: महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा का 9 महीने में ही गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. फिल्म डेब्यू से पहले मोनालिसा की खूबसूरत तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 08 Nov 2025 10:30 PM (IST)
फरवरी 2025 में महाकुंभ का मेला लगा था जिसमें रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा ने अपनी खूबसूरत आंखों से हर किसी का ध्यान खींचा. मोनालिसा सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और फिल्म मेकर सनोज मिश्रा ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दी. अब महाकुंभ के बाद 9 महीने के अंदर ही मोनालिसा का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है.

मोनालिसा ने अपनी पहली फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' की शूटिंग शुरू कर दी है. इस बीच वो इंस्टाग्राम पर लगातार फोटोज शेयर कर रही हैं.
मोनालिसा ने हाल ही में अपनी नई फोटोज शेयर की हैं. इनमें वो स्काई ब्लू कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहने नजर रही हैं. इस लुक में वो बला की हसीन दिख रही हैं.
मोनालिसा ने कर्ली हेयरस्टाइल लुक से फैंस को सरप्राइज कर दिया. इस दौरान उनकी नोज पिन ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.
इस आउटफिट के साथ मोनालिसा ने मैचिंग नेकलेस कैरी किया है और माथे पर हरे रंग की बिंदी लगाई है.
स्मोकी आई मेकअप और लाइट शेड लिपस्टिक के साथ मोनालिसा ने अपना लुक पूरा किया था. इसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
अब मोनालिसा की ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस कमेंट करके इनपर प्यार लुटा रहे हैं.
बता दें कि मोनालिसा 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में राजकुमार राव के भाई अमित राव के साथ दिखाई देंगी. इसके अलावा उनके पास मलयालम फिल्म 'नागम्मा' भी पाइपलाइन में है.
Published at : 08 Nov 2025 10:20 PM (IST)
Monalisa MAHAKUMBH The Diary Of Manipur

