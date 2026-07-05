'हेरा फेरी 3' को लेकर अक्षय कुमार की प्रोडक्शन हाउस का बड़ा ऐलान, जारी किया लीगल नोटिस

फिल्म 'हेरा फेरी 3' को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब नया मोड़ ले चुका है. इसी बीच अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर दावा किया है कि फिल्म से जुड़े सभी राइट्स सिर्फ उनके पास हैं.

प्रोडक्शन कंपनी का बड़ा ऐलान

अक्षय कुमार के फैन क्लब ने इस पब्लिक नोटिस का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया हैं. ये नोटिस सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फिल्म रिलीज करने वाली कंपनियां, सिनेमा हॉल, ओटीटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एड्स कंपनियों के लिए भी जारी किया गया है.

नोटिस में कहा गया है कि केप ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी के पास 'हेरा फेरी 3' को बनाने, रिलीज करने, मार्केटिंग सभी राइट्स हैं. कंपनी का दावा है कि फिल्म से जुड़े सभी राइट्स उसी के पास सेफ हैं.

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फिल्म को लेकर की अपील

कंपनी ने नोटिस में सभी लोगों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े पक्षों से अपील की है कि वे 'हेरा फेरी 3' पर उसके राइट्स का सम्मान करें. साथ ही चेतावनी दी है कि कंपनी की लिखित अनुमति के बिना अगर कोई व्यक्ति या संस्था फिल्म के अधिकार होने का दावा करने वाले किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई समझौता या बातचीत करती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी.

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Akshay Kumar’s Cape of Good Films issues public notice; asserts exclusive worldwide rights over Hera Pheri 3; cautions industry against dealing with third parties



NOTICE COPY 👇👇👇#AkshayKumar #HeraPheri3 pic.twitter.com/smepp7lvlF — Akkian(Viratian) by heart (@DevoteeAkki) July 5, 2026

नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर कोई इस चेतावनी के बावजूद ऐसा करता है, तो केप ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा राइट रखती है.

'हेरा फेरी 3' को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में निर्देशक प्रियदर्शन ने मिड डे संग बातचीत में ऐलान किया था कि अब वो इस फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे. प्रियदर्शन ने दावा किया कि फिरोज नाडियाडवाला ने अक्षय कुमार से कहा था कि 'हेरा फेरी 3' उनके साथ न बनाएं. उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस फिल्म का निर्देशन करते, तो इसे भारत की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी में बदल सकते थे. प्रियदर्शन के मुताबिक, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने खुद उनसे फिल्म बनाने की गुजारिश की थी.

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'हेरा फेरी 3' के बारे में

'हेरा फेरी 3' में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की मशहूर तिकड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली थी, जबकि फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन करने वाले थे. लेकिन यह प्रोजेक्ट कई मुश्किलों में फंस गया. मई 2025 में परेश रावल ने कुछ समय के लिए फिल्म छोड़ दी थी, हालांकि बाद में वह फिर से इसका हिस्सा बन गए. इसके बाद से ही फिल्म लगातार कानूनी विवादों में घिरी हुई है.