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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद सामने आई आमिर खान की पहली झलक, धोती-कुर्ते में दिखे मिस्टर परफेक्शनिस्ट

Video: गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद सामने आई आमिर खान की पहली झलक, धोती-कुर्ते में दिखे मिस्टर परफेक्शनिस्ट

Aamir Khan Wedding: गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद फाइनली आमिर खान की पहली झलक सामने आ गई है. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 05 Jul 2026 05:31 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इस वक्त हर जगह छाए हुए हैं. एक बार फिर उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में आ गई है. दरअसल, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने समाज की परवाह किए बिना 61 साल की उम्र में तीसरी शादी रचा ली हैं. उन्होंने 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग बेहद सादगी के साथ अपने घर पर रजिस्टर्ड मैरिज की. आमिर और गौरी की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

शादी के बाद पहली बार दिखे आमिर खान
गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद अब फाइनली आमिर खान की पहली झलक सामने आ गई है. उनका एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Video: गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद सामने आई आमिर खान की पहली झलक, धोती-कुर्ते में दिखे मिस्टर परफेक्शनिस्ट

वीडियो में आमिर खान अपनी सोसाइटी के बाहर मेहमानों को सी-ऑफ करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनके लुक पर फैंस की नजरें टिकी रह गईं.

 
 
 
 
 
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Video: गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद सामने आई आमिर खान की पहली झलक, धोती-कुर्ते में दिखे मिस्टर परफेक्शनिस्ट

कैसा है आमिर खान का लुक?
शादी के खास मौके पर आमिर खान ने सादगी भरा ट्रेडिशनल लुक चुना. सामने आए वीडियो में वो ऑफ-व्हाइट कुर्ते और मैचिंग धोती में नजर आए. उन्होंने अपने लुक को ब्राउन फुटवियर और ब्लैक सनग्लासेस के साथ पूरा किया. हल्की दाढ़ी और मूंछ में उनका सिंपल अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. हालांकि, इस दौरान आमिर खान ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. मेहमानों को विदा करने के बाद वो सीधे अपने घर के अंदर चले गए.

Video: गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद सामने आई आमिर खान की पहली झलक, धोती-कुर्ते में दिखे मिस्टर परफेक्शनिस्ट

आमिर खान की पिछली दोनों शादियां और तलाक
बता दें कि आमिर खान ने साल 1986 में अपनी बचपन की दोस्त रीना दत्ता से शादी की थी, लेकिन 2002 में दोनों का तलाक हो गया. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे आयरा और जुनैद हैं. रीना दत्ता से अलग होने के बाद आमिर ने प्रोड्यूसर किरण राव से साल 2005 में शादी रचाई, लेकिन 2021 में इनका भी तलाक हो गया. उनका एक बेटा आजाद राव खान है. अब आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बने हैं.

ये भी पढ़ें:- Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Live: शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, गौरी स्प्रैट संग की रजिस्टर मैरिज, अंबानी फैमिली से राज ठाकरे तक हुए शामिल

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Published at : 05 Jul 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt
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