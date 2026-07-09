क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा है इस शो का कॉपी? जेठालाल बने थे 'अय्यर', 27 साल पहले आए शो की कहानी जान हो जाएंगे दंग
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फैंस का फेवरेट शो है. लेकिन क्या आपको पता है कि इस शो से पहले एक शो आया था, जिसकी कहानी भी लगभग ऐसी ही थी.
पॉपुलर सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फैंस का फेवरेट शो है. ये शो 2008 से चल रहा है. शो में एक सोसायटी दिखाई गई है, जिसमें अलग-अलग धर्म के लोग मिल जुलकर रहते हैं. शो क कहानी फैंस को बहुत पसंद आती है. ये शो ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक शो है. इस शो में दिलीप जोशी लीड रोल में हैं. उनके कैरेक्टर का नाम जेठालाल है. शो को असित मोदी ने प्रोड्यूस किया है.
लेकिन क्या आपको ये पता है कि तारक मेहता से पहले एक और शो आता था . उस शो का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा था. उस शो में दिलीप जोशी भी नजर आए थे. आइए जानते हैं उसके बारे में.
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'ये दुनिया है रंगीन' और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'
शो का नाम है 'ये दुनिया है रंगीन'. शो 1999 में आया था. शो को सोनी टीवी ऑन एयर किया गया था. ये एक फैमिली ड्रामा था. इस शो में की कहानी में एक सोसायटी की कहानी दिखाई गई थी. शो में दिखाया गया था कि सोसायटी में कई मिडिल क्लास फैमिलीज रहते हैं. शो की कहानी हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाई गई थी. शो को काफी पसंद किया गया था. इस सो में दिलीज जोशी साउथ इंडिया कैरक्टर में थे. इस शो में रेणुका शहाणे, मोहन भंडारी, टीकू तलसानिया, गुड्डी मारुती जैसे स्टार्स थे.
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तारक मेहता और ये दुनिया रंगीन में दिलीप जोशी, शरद सांकला, दयाशंकर पांडे, बलविंदर सिंह सूरी,तनुज महाशब्दे जैसे स्टार्स थे. तारक मेहता और इस शो की थीम बहुत हद तक मिलती-जुलती है. हालांकि, दोनों शोज को कॉपी कहना सही नहीं होगा. क्योंकि दोनों शोज को असित मोदी ने ही बनाया है. वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा गुजराती कॉलम 'दुनिया ने ऊंधा चश्मा' पर बेस्ड है.
बता दें कि इन दिनों 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के सेट पर रेनोवेशन का काम चल रहा है.