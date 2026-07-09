शरीफ के बलूचिस्तान दौरे के दिन बलूच लड़ाको ने कब्जाया शहर; बैंक समेत सरकारी इमारतें आग के हवाले

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशहबाज शरीफ का बलूचिस्तान दौरे के दिन बलूच लड़ाको ने कब्जाया शहर; बैंक, थाने समेत सरकारी इमारतें आग के हवाले

शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान दौरे के दिन बलूच लड़ाको ने कब्जाया शहर; बैंक, थाने समेत सरकारी इमारतें आग के हवाले

बलोच लिबरेशन फोर्स के प्रवक्ता मेजर ग्वाहारम बलोच ने बयान में बताया कि पूरे शहर की प्रमुख सरकारी इमारतों को बलोच लड़ाको ने कब्जाया हुआ है और शहर में बलोच लड़ाको ने चेक पॉइंट भी खड़े कर दिए है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 09 Jul 2026 09:02 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान का बलूचिस्तान आज एक बार फिर बलूच लड़ाको की आग में झुलस गया है. आज सुबह 10 बजे बलूच लिबरेशन फोर्स के लड़ाको ने बलूचिस्तान के क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े जिले छगाई में सरकारी बैंको, पुलिस थानों और सरकारी इमारतों पर कब्जा करके उन्हें आग के हवाले कर दिया. साथ ही शाम 6 बजे की स्थिति के मुताबिक इस समय भी पूरे शहर के ऊपर बलोच लिबरेशन फोर्स (BLF) के लड़ाको का कब्जा है.

बलोच लिबरेशन फोर्स के प्रवक्ता मेजर ग्वाहारम बलोच ने बयान में बताया कि पूरे शहर की प्रमुख सरकारी इमारतों को बलोच लड़ाको ने कब्जाया हुआ है और शहर में बलोच लड़ाको ने चेक पॉइंट भी खड़े कर दिए है, जहां पर आने जाने वाली गाड़ियो की तलाशी ली जा रही है.

भारत को परमाणु संपन्न न मानने वाले ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील! PM मोदी की क्यों बड़ी कूटनीतिक जीत?

6 दिनों से बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के लिए बना मुसीबत
पिछले 6 दिनों से बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के लिये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन कर सामने आया है, जहाँ मंगलवार को ज़ियारत इलाके में पहले टीटीपी ने हमला करके 21 पुलिस अफसरों को मार दिया था और उनकी लाशों को पहाड़ पर फेंक कर पुलिस के हथियार लूट लिए थे. इसी तरह कल बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के बेला इलाके में फ्रंटियर कोर के जवानों पर हमला करके 19 फ्रंटियर कोर के जवानों को मार गिराया था और उनके हथियार लूट लिए थे.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 1 दिन के बलूचिस्तान के दौरे पर हैं
आज छगाई इलाके में बलूच लड़ाको ने पूरे शहर पर कब्जा उस समय किया है जब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 1 दिन के बलूचिस्तान के दौरे पर हैं और हमले के समय राजधानी क्वेटा में मौजूद थे. शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में आज बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफ़राज़ बुगती के साथ बैठक कर रहे हैं, साथ ही प्रांत में अलगाववाद को कैसे रोका जाए इस पर अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं.

चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
World News Balochistan Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान दौरे के दिन बलूच लड़ाको ने कब्जाया शहर; बैंक, थाने समेत सरकारी इमारतें आग के हवाले
शरीफ के बलूचिस्तान दौरे के दिन बलूच लड़ाको ने कब्जाया शहर; बैंक समेत सरकारी इमारतें आग के हवाले
विश्व
US-Iran War News LIVE: तनाव के बीच थोड़ी देर में खामनेई को किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, मशहद की गलियों में आंसुओं का सैलाब
LIVE: तनाव के बीच थोड़ी देर में खामनेई को किया जाएगा दफ्न, मशहद की गलियों में आंसुओं का सैलाब
विश्व
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
विश्व
भारत में टूट रही आसमानी आफत तो यूरोप में भीषण गर्मी का रिकॉर्ड, हीटवेव को लेकर अब दी जा रही ये वॉर्निंग
भारत में टूट रही आसमानी आफत तो यूरोप में गर्मी का नया रिकॉर्ड, हीटवेव को लेकर दी जा रही ये वॉर्निंग
Advertisement

वीडियोज

Shivangi Joshi के आंसुओं पर Harshad Chopda का तीखा रिएक्शन
Shivangi Joshi के आंसुओं पर भड़के Harshad Chopda
Gautami ने खोला Content Creation का सच, बोलीं- मेहनत दिखती नहीं, लेकिन होती बहुत है
'Yeh Rishta Kya Kehlata Hai' में फिर आएगा Mega Leap? सेट के Renovation से तेज हुईं चर्चाएं
Riteish Deshmukh ने बताया कैसे बनाई अपनी अलग पहचान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
विश्व
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
क्रिकेट
47 छक्के, 22 चौके... टी20 मैच में इस खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक, टीम ने बना डाले 417 रन
47 छक्के, 22 चौके... टी20 मैच में इस खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक, टीम ने बना डाले 417 रन
ओटीटी
Netflix Thursday Watch List: 'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
इंडिया
TMC ने विमान खरीद खुद ही को किराए पर दिया! लग्जरी जेट-हेलिकॉप्टर में घिरीं ममता की पार्टी
TMC ने विमान खरीद खुद ही को किराए पर दिया! लग्जरी जेट-हेलिकॉप्टर में घिरीं ममता की पार्टी
विश्व
Explained: ...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज स्ट्रेट नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
बिहार
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget