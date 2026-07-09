दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की गिनती टीवी के सबसे पॉपुलर कपल्स में होती है. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद करते हैं. दिव्यांका और विवेक ने 8 जुलाई, 2016 को शादी रचाई थी. अब इस कपल की शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं और उन्होंने अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी बेहद रोमांटिक अंदाज में सेलिब्रेट की है.

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने ऐसे सेलिब्रेट की वेडिंग एनिवर्सरी

दिव्यांका त्रिपाठी ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो पति विवेक दहिया के साथ क्वालिटी टाइम बिताते और डिनर डेट एन्जॉय करती नजर आ रही हैं. दिव्यांका ने विवेक पर प्यार लुटाते हुए कहा, 'हैप्पी एनिवर्सरी लव.' इसके जवाब में विवेक हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'टू अ डिकेड... एंड काउंटिंग.'

कर दिखाया हम दोनों ने...

वीडियो में दिव्यांका बेहद खुश नजर आ रही हैं. वो कैमरे की तरफ वेव करते हुए और विक्ट्री का साइन बनाते हुए कहती हैं, 'कर दिखाया हम दोनों ने.' इस पर बैकग्राउंड से विवेक भी हंसते हुए कहते हैं, 'कर दिखाया भाई.' दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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