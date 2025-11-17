हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनपति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी

पति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी

पति पत्नी और पंगा को अपना विनर मिल गया है. रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की जोड़ी ये शो जीत गई है. शो में दोनों के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 Nov 2025 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

'धमाल विद पति पत्नी और पंगा' का 16 नवंबर को ग्रैंड फिनाले था. इस शो को सेलिब्रिटी कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने जीत लिया है. रुबीना और अभिनव की जोड़ी को सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी टाइटल मिला है. कपल को लड्डूओं की डिजाइन वाली ट्रॉफी मिली है. रुबीना और अभिनव इसे लेकर काफी खुश और एक्साइटेड हैं.

पूरे शो में रुबीना और अभिनव की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली. उन्होंने कई टास्क साथ में अच्छे से परफॉर्म किया. शो में खूब मस्ती, धमाका देखने को मिला. एक से बढ़कर एक टास्क करवाए गए. सभी सेलिब्रिटी कपल ने ये टास्क जमकर परफॉर्म किए. शो में रुबीना और अभिनव की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonali Bendre (@iamsonalibendre)

शो जीतने के बाद रुबीना और अभिनव ने कहा, 'ये शो आपके पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है. कपल के तौर पर हम परफेक्ट से दूर है और हम अपनी कमियों को लेकर काफी क्लियर हैं. इस ट्रॉफी को जीतना काफी स्पेशल है. व्यअर्स से हमें जो प्यार मिल रहा है ये उसका रिजल्ट है. हम शो के मेकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एक ऐसा स्पेस क्रिएट करने के लिए. सोनाली मैम के लिए हमारा आभार, मुनव्वर के लिए प्यार. हमें अपने परिवार की तरह ट्रीट करने के लिए थैंक्यू व्यूअर्स.'

शो में नजर आए ये सेलिब्रिटी कपल्स

बता दें कि इस शो में हिना खान-रॉकी जयसवाल, सुदेश लहरी-ममता लहरी, स्वरा खान- फहाद अहमद, देबिना बनर्जी-गुरमीत चौधरी, अविका गौर और मिलिंद चंदवानी और गीता फोगट और पवन कुमार जैसे स्टार्स नजर आए. शो में सभी ने खूब मस्ती. ये शो काफी फनी भी था. 

रुबीना और अभिनव की बात करें तो उन्होंने 21 जून 2018 को शादी की थी. उन्होंने शिमला में शादी की थी. रुबीना और अभिनव अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं. वो दो जुड़वा बेटियों के पेरेंट्स हैं. 

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 06:47 AM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Abhinav Shukla Pati Patni Aur Panga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
क्रिकेट
Shubman Gill Injury: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: फरहाना भट्ट करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? शो जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
फरहाना करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? 'बिग बॉस 19' जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
क्रिकेट
Shubman Gill Injury: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: फरहाना भट्ट करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? शो जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
फरहाना करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? 'बिग बॉस 19' जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
इंडिया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget