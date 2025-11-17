पति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी
पति पत्नी और पंगा को अपना विनर मिल गया है. रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की जोड़ी ये शो जीत गई है. शो में दोनों के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली.
'धमाल विद पति पत्नी और पंगा' का 16 नवंबर को ग्रैंड फिनाले था. इस शो को सेलिब्रिटी कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने जीत लिया है. रुबीना और अभिनव की जोड़ी को सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी टाइटल मिला है. कपल को लड्डूओं की डिजाइन वाली ट्रॉफी मिली है. रुबीना और अभिनव इसे लेकर काफी खुश और एक्साइटेड हैं.
पूरे शो में रुबीना और अभिनव की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली. उन्होंने कई टास्क साथ में अच्छे से परफॉर्म किया. शो में खूब मस्ती, धमाका देखने को मिला. एक से बढ़कर एक टास्क करवाए गए. सभी सेलिब्रिटी कपल ने ये टास्क जमकर परफॉर्म किए. शो में रुबीना और अभिनव की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया.
शो जीतने के बाद रुबीना और अभिनव ने कहा, 'ये शो आपके पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है. कपल के तौर पर हम परफेक्ट से दूर है और हम अपनी कमियों को लेकर काफी क्लियर हैं. इस ट्रॉफी को जीतना काफी स्पेशल है. व्यअर्स से हमें जो प्यार मिल रहा है ये उसका रिजल्ट है. हम शो के मेकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एक ऐसा स्पेस क्रिएट करने के लिए. सोनाली मैम के लिए हमारा आभार, मुनव्वर के लिए प्यार. हमें अपने परिवार की तरह ट्रीट करने के लिए थैंक्यू व्यूअर्स.'
शो में नजर आए ये सेलिब्रिटी कपल्स
बता दें कि इस शो में हिना खान-रॉकी जयसवाल, सुदेश लहरी-ममता लहरी, स्वरा खान- फहाद अहमद, देबिना बनर्जी-गुरमीत चौधरी, अविका गौर और मिलिंद चंदवानी और गीता फोगट और पवन कुमार जैसे स्टार्स नजर आए. शो में सभी ने खूब मस्ती. ये शो काफी फनी भी था.
रुबीना और अभिनव की बात करें तो उन्होंने 21 जून 2018 को शादी की थी. उन्होंने शिमला में शादी की थी. रुबीना और अभिनव अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं. वो दो जुड़वा बेटियों के पेरेंट्स हैं.
