Sunday Box Office Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने बजाई 'हक'-'थामा' की बैंड, जानें बाकी फिल्मों ने संडे कितना कमाया
Sunday Box Office Collection: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही छा गई है. वहीं 'कांथा' भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है. जानें 'हक' से लेकर 'थामा' तक ने संडे को कितना कलेक्शन किया.
नवंबर के महीने में हर हफ्ते एक साथ कई नई फिल्में रिलीज हो रही हैं. ऐसे में सिनेमाघरों में इस समय बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड फिल्में तक लगी हुई हैं. रोमाटिंक, कॉमेडी, हॉरर ही नहीं एक्शन फिल्में भी बड़े पर्दे पर हैं. क्लैश के बावजूद हर रोज ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है. आइए जानते हैं संडे को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की और किसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई.
दे दे प्यार दे 2
- अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को दर्शकों का पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है.
- सैकनिल्क के मुताबिक 14 नवंबर को रिलीज हुई इस कॉमेडी फिल्म ने दो दिन में 21 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी.
- तीसरे दिन भी 'दे दे प्यार दे 2' अच्छा कलेक्शन कर रही है और अब तक (शाम 6 बजे तक) 7.41 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
कांथा
- दुलकर सलमान स्टारर फिल्म 'कांथा' भी 14 नवंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.
- सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने दो दिन में 9.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
- 'कांथा' ने तीसरे दिन भी अब तक (शाम 6 बजे तक) 2.12 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
कुमकी 2
- 'कुमकी 2' एक तमिल म्यूजिकल एडवेंचर चाइल्ड फिल्म है जिसे प्रभु सोलोमन ने डायरेक्ट किया है.
- मथियाझगन, अर्जुन दास और श्रीता राव स्टारर ये फिल्म भी 14 नवंबर को रिलीज हुई थी.
- सैकनिल्क के मुताबिक 'कुमकी 2' ने दो दिनों में महज 45 लाख रुपए का कारोबार किया था.
- तीसरे दिन भी फिल्म ने अब तक (शाम 6 बजे तक) 19 लाख रुपए कमा लिए हैं.
हक
- इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
- फिल्म को पर्दे पर आए 10 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक ये अपना आधा बजट भी नहीं निकाल पाई है.
- 40 से 42 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'हक' ने 9 दिनों में महज 15.75 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था.
- 10वें दिन भी फिल्म अब तक (शाम 6 बजे तक) 0.78 लाख रुपए ही कमा पाई है.
एक दीवाने की दीवानियत
- 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को ही रिलीज हुई थी और अब तक पर्दे पर लगी है.
- कोइमोई की मानें तो फिल्म ने 26 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 84.58 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था.
- 27वें दिन भी 'एक दीवाने की दीवानियत' अब तक (शाम 6 बजे तक) 23 लाख रुपए कमा लिए हैं.
थामा
- 'एक दीवाने की दीवानियत' के साथ रिलीज हुई हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' भी थिएटर्स में लगी है.
- आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म ने 26 दिनों में 155.84 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
- 27वें दिन भी 'थामा' अब तक (शाम 6 बजे तक) 28 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है.
