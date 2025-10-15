हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 15 Oct 2025 07:22 PM (IST)
दिवाली के मौके पर इस बार अगर आप रॉयल लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो आप नीता अंबानी और उनकी दोनों बहुओं श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट को अपना इंस्पिरेशन बना सकती हैं. इनके ट्रेडिशनल आउटफिट्स और हैवी जूलरी लुक से आइडिया लेकर आप किसी महारानी से कम नहीं लगेंगे.

1/10
ब्लैक कलर की प्रिंटेड साड़ी के साथ मैचिंग कॉलर वाला ब्लाउज काफी ग्रेसफुल लुक क्रिएट कर रहा है. इसके साथ मैचिंग बिंदी और ईयररिंग्स पहनकर आप अपने लुक को क्लासी टच दे सकती हैं.
ब्लैक कलर की प्रिंटेड साड़ी के साथ मैचिंग कॉलर वाला ब्लाउज काफी ग्रेसफुल लुक क्रिएट कर रहा है. इसके साथ मैचिंग बिंदी और ईयररिंग्स पहनकर आप अपने लुक को क्लासी टच दे सकती हैं.
2/10
हैवी लहंगे के साथ आप श्लोका मेहता की तरह प्रिंटेड दुपट्टा कैरी कर सकती हैं. इसके साथ पर्ल जूलरी पहनकर आप रॉयल लुक क्रिएट कर सकती हैं.
हैवी लहंगे के साथ आप श्लोका मेहता की तरह प्रिंटेड दुपट्टा कैरी कर सकती हैं. इसके साथ पर्ल जूलरी पहनकर आप रॉयल लुक क्रिएट कर सकती हैं.
3/10
अगर आप इस दिवाली पर साड़ी पहनने का सोच रही हैं तो आप इस तरह सीक्वेंस वाली साड़ी को स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ ड्रेप कर सकती हैं. ये आपके लुक को मॉडर्न टच देगा. इसके साथ आप कॉन्ट्रास हैवी जूलरी स्टाइल कर सकती हैं.
अगर आप इस दिवाली पर साड़ी पहनने का सोच रही हैं तो आप इस तरह सीक्वेंस वाली साड़ी को स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ ड्रेप कर सकती हैं. ये आपके लुक को मॉडर्न टच देगा. इसके साथ आप कॉन्ट्रास हैवी जूलरी स्टाइल कर सकती हैं.
4/10
बनारसी साड़ियां हमेशा आपको एथनिक लुक देती हैं. नीता अंबानी की तरह आप भी इस दिवाली मल्टीकलर बनारसी साड़ी पहन सकती हैं. इसके साथ हैवी ईयररिंग्स और बालों में गजरा लगाकर आप अपने लुक में चार चांद लगा सकते हैं.
बनारसी साड़ियां हमेशा आपको एथनिक लुक देती हैं. नीता अंबानी की तरह आप भी इस दिवाली मल्टीकलर बनारसी साड़ी पहन सकती हैं. इसके साथ हैवी ईयररिंग्स और बालों में गजरा लगाकर आप अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं.
5/10
दिवाली पर रॉयल दिखने के साथ-साथ अगर मॉडर्न भी दिखना हो, तो आप राधिका मर्चेंट की तरह रेड कलर का ऐसा डिजाइनर आउटफिट कैरी कर सकती हैं. पर्ल नेकलेस के साथ आप अपने लुक में रॉयल टच दे सकती हैं.
दिवाली पर रॉयल दिखने के साथ-साथ अगर मॉडर्न भी दिखना हो, तो आप राधिका मर्चेंट की तरह रेड कलर का ऐसा डिजाइनर आउटफिट कैरी कर सकती हैं. पर्ल नेकलेस के साथ आप अपने लुक में रॉयल टच दे सकती हैं.
6/10
सिल्क साड़ी और हैवी जूलरी के साथ एक एक्स्ट्रा दुपट्टा स्टाइल करके आप किसी महारानी से कम नहीं दिखेंगे. श्लोका मेहता का ये लुक दिवाली के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होगा.
सिल्क साड़ी और हैवी जूलरी के साथ एक एक्स्ट्रा दुपट्टा स्टाइल करके आप किसी महारानी से कम नहीं दिखेंगे. श्लोका मेहता का ये लुक दिवाली के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होगा.
7/10
नीता अंबानी की तरह हैवी साड़ी को आप हैवी वर्क वाले थ्री क्वार्टर ब्लाउज के साथ ड्रेप कर सकती हैं.
नीता अंबानी की तरह हैवी साड़ी को आप हैवी वर्क वाले थ्री क्वार्टर ब्लाउज के साथ ड्रेप कर सकती हैं.
8/10
व्हाइट कलर की साड़ी के साथ आप हॉल्टर नेक ब्लाउज पेयर कर सकती हैं. बन हेयरस्टाइल और मैचिंग ईयररिंग्स के साथ आप अपना लुक पूरा कर सकती हैं.
व्हाइट कलर की साड़ी के साथ आप हॉल्टर नेक ब्लाउज पेयर कर सकती हैं. बन हेयरस्टाइल और मैचिंग ईयररिंग्स के साथ आप अपना लुक पूरा कर सकती हैं.
9/10
रॉयल प्लस स्टाइलिश अवतार के लिए दिवाली पर आप राधिका मर्चेंट की तरह ब्लैक कलर की साड़ी पहन सकती हैं. डिजाइनर ब्लाउज और डार्क लिपस्टिक आपके लुक को मॉडर्न बनाएगी.
रॉयल प्लस स्टाइलिश अवतार के लिए दिवाली पर आप राधिका मर्चेंट की तरह ब्लैक कलर की साड़ी पहन सकती हैं. डिजाइनर ब्लाउज और डार्क लिपस्टिक आपके लुक को मॉडर्न बनाएगी.
10/10
श्लोका मेहता की तरह आप भी ऐसा एथनिक लुक क्रिएट कर सकता हैं. ग्रीन लहंगे को उन्होंने प्रिंटेड ब्लाउज और दुपट्टे के साथ पेयर किया है. बालों में गजरा और हैवी जूलरी के साथ आप अपना लुक पूरा कर सकते हैं.
श्लोका मेहता की तरह आप भी ऐसा एथनिक लुक क्रिएट कर सकता हैं. ग्रीन लहंगे को उन्होंने प्रिंटेड ब्लाउज और दुपट्टे के साथ पेयर किया है. बालों में गजरा और हैवी जूलरी के साथ आप अपना लुक पूरा कर सकते हैं.
Published at : 15 Oct 2025 07:00 PM (IST)
