अगर आप इस दिवाली पर साड़ी पहनने का सोच रही हैं तो आप इस तरह सीक्वेंस वाली साड़ी को स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ ड्रेप कर सकती हैं. ये आपके लुक को मॉडर्न टच देगा. इसके साथ आप कॉन्ट्रास हैवी जूलरी स्टाइल कर सकती हैं.