एक्सप्लोरर
Diwali 2025: दिवाली पर चाहिए रॉयल लुक तो अंबानी बहुओं से लें आइडिया, श्लोका मेहता-राधिका मर्चेंट की तरह दिखेंगी महारानी
Diwali 2025 Outfit Ideas: दिवाली जैसे खास त्योहार के मौके पर हर कोई स्पेशल और यूनिक दिखना चाहता है. अगर आप इस बार दिवाली पर रॉयल लुक ट्राय करने का सोच रहे हैं तो अंबानी बहुओं से आइडिया ले सकते हैं.
दिवाली के मौके पर इस बार अगर आप रॉयल लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो आप नीता अंबानी और उनकी दोनों बहुओं श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट को अपना इंस्पिरेशन बना सकती हैं. इनके ट्रेडिशनल आउटफिट्स और हैवी जूलरी लुक से आइडिया लेकर आप किसी महारानी से कम नहीं लगेंगे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 15 Oct 2025 07:00 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
पंकज धीर को बेटे निकितिन के साथ कुशाल ने दिया कंधा, सलमान खान समेत ये स्टार्स हुुए शामिल
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, अपनी अदाओं और स्टाइल में बेमिसाल हैं ये एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
एक साल में इस एक्टर ने कर डाली थीं 4-5 नहीं बल्कि 19 फिल्में, 80 के दशक में किया बॉलीवुड पर राज
बॉलीवुड
10 Photos
सोनाक्षी सिन्हा की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने दिलकश हुस्न से बिजलियां गिराती हैं एक्ट्रेस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे CM योगी आदित्यनाथ! दानापुर और सहरसा में जनसभा
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से पुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
IPL 2026 ट्रेड डील पर बड़ा खुलासा, केएल राहुल पर KKR की पैनी नजर, संजू सैमसन को लेकर भी फंसा पेंच
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
पंकज धीर को बेटे निकितिन के साथ कुशाल ने दिया कंधा, सलमान खान समेत ये स्टार्स हुुए शामिल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion