रियलिटी शो बिग बॉस काफी खबरों में रहता है. शो में झगड़े, किस और शादी तक सबकुछ देखने को मिले हैं. एक्ट्रेस सारा खान शो में आई थीं. उनका शो में अली मर्चेंट का साथ अफेयर शुरू और मामला इतना आगे गया कि बिग बॉस के घर में ही उनकी शादी करवाई गई. उस वक्त शो की टीआरपी भी बहुत बढ़ गई थी.

बिग बॉस में हुई थी सारा की शादी

2010 में सारा खान ने बिग बॉस में हिस्सा लिया था. शो में अली मर्चेंट भी थे. दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी. बिग बॉस हाउस को 'शादी का घर' के तौर पर डेकोरेट करवाया गया था. घरवाले लड़कीवाले और लड़के वाले बने थे. उनकी शादी को लेकर खूब धूम मची थी.

इसके बाद खबरें आई थीं, कि दोनों ने शो में सुहागरात भी मनाई. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस ने उन्हें एक रूम में वेलकम किया और इसमें लिखा था Just Married. कमरे को फूलों से सजाया गया था. इस एपिसोड को काफी अटेंशन भी मिली थी.

2 महीने में ही टूट गई थी सारा-अली की शादी

हालांकि, सारा और अली की शादी चल नहीं पाई. बिग बॉस से निकलने के बाद 2 महीने के बाद ही उन्होंने तलाक ले लिया. सारा खान ने अली पर चीटिंग के आरोप लगाए थे.

फिर सालों बाद सारा और अली को शो लॉकअप में देखा गया था. यहां उन्होंने अपनी फेल्ड मैरिज के बारे में बात की थी. अली ने ये भी स्वीकारा था कि जब उनकी शादी हुई थी तब वो इममैच्योर थे. सारा और अली बिग बॉस 4 में दिखे थे. शो की विनर श्वेता तिवारी बनी थी. सारा को शो सपना बाबुल का बिदाई के लिए जाना जाता है. इस शो में वो संस्कारी बहू के रोल में थीं.

बात दें कि अब एक्ट्रेस अविका गौर शो पति पत्नी और पंगा में मिलिंद चंदवानी संग शादी करने जा रही हैं. शो में हाल ही में उन्होंने अपनी शादी का कार्ड दिखाया.