रानी मुखर्जी वर्सेस काजोल: दोनों बहनों में से कौन है ज्यादा अमीर? एक का लंदन में भी है बंगला, दूसरी नेटवर्थ में रह गई पीछे
रानी मुखर्जी और काजोल कजिन सिस्टर्स हैं. दोनों ने साथ में फिल्में भी की हैं. कुछ कुछ होता है में दोनों को साथ देखा गया था. आइए जानते हैं रानी और काजोल में से कौन अमीर है.
रानी मुखर्जी और काजोल इंडस्ट्री की पॉपुलर अदाकार हैं. रानी मुखर्जी को हाल ही में फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला है. रानी और काजोल की फिल्मों को फैंस बहुत पसंद करते हैं. दोनों साथ में कुछ कुछ होता है में साथ काम किया. काजोल और रानी की बॉन्डिंग को भी फैंस बहुत पसंद करते हैं. आइए ऐसे में जानते हैं दोनों बहनों में से कौनसी बहन ज्यादा अमीर है.
रानी मुखर्जी की नेटवर्थ
GQ की खबर के मुताबिक, रानी मुखर्जी की नेटवर्थ 200 करोड़ है. रानी मुखर्जी अपने पति आदित्य चोपड़ा के साथ कई प्रॉपर्टी की मालिक हैं. उनका मुंबई में एक मेंशन है, जिसकी कीमत 30 करोड़ बताई जाती है. वहीं एक लग्जरी अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 7.12 करोड़ बताई जाती है. इसके अलावा नवी मुंबई में 8 करोड़ का बंगला है. उनके पास एक और बंगला है उसकी कीमत भी 8 करोड़ बताई जाती है.
रानी मुखर्जी फिल्मों के लिए 7 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट का 6 करोड़ चार्ज करती हैं. इसके अलावा रानी के पास कई लग्जरी कार भी हैं.
View this post on Instagram
कितनी अमीर हैं काजोल?
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, काजोल की नेटवर्थ रानी से थोड़ी ज्यादा है. काजोल 249 करोड़ की मालकिन हैं. वो एक्टिंग के अलावा ब्रांड प्रमोशन से भी कमाई करती हैं. साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी कमाती हैं. काजोल और उनके पति अजय का जुहू में शिव शक्ति नाम से बंगला भी है. इस घर में वो अपने बच्चों निसा और युग के साथ रहते हैं. इस घर की कीमत 60 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनके इसके अलावा जुहू में दो अपार्टमेंट भी हैं. लंदन में भी घर है. उनके पास BMWX7 और ऑडी Q7 जैसी कार हैं.
इन दिनों काजोल को वेब सीरीज द ट्रायल में देखा जा रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL