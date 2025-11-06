नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की टूटी शादी! चार साल बाद कपल ने दी तलाक अर्जी

स्टार प्लस के शो ‘गुम है किसी के प्यार में’ के जरिए टीवी पर नाम कमाने वाले कपल नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा इन दिनों अपनी तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. खबरें हैं कि कपल के रिश्ते में खटास आ गई और दोनों शादी के चार साल बाद अलग होने वाले हैं. नील और ऐश्वर्या ने तलाक की अर्जी भी दे दी है.

चार साल बाद अलग हो रहे हैं नील भट्ट और ऐश्वर्या ?

न्यूज18 शोशा की एक रिपोर्ट की मानें तो, ‘नील और ऐश्वर्या काफी वक्त से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं. अब कपल ने ऑफिशियली तलाक के लिए अर्जी भी दे दी है. कपल के बीच किस बात को लेकर अनबन हुई है, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है. लेकिन ये पक्का हो गया है कि दोनों की राहें अब अलग हो चुकी है.”

View this post on Instagram A post shared by Neil Bhatt/अ‌‌‍दाकार (@bhatt_neil)

कैसे शुरू हुई खबरें?

दरअसल नील और ऐश्वर्या के तलाक की अफवाहें तब सामने आने लगी थी जब एक्ट्रेस के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में नील नजर नहीं आए थे. इसके बाद कपल ने करवाचौथ पर भी एकसाथ कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की थी. ऐश्वर्या ने दिवाली का त्योहार भी अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट किया था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स दोनों के अलग होने के कयास लगाने लगे थे. हालांकि अभी तक इस मामले पर नील और ऐश्वर्या ने खुद कोई कमेंट नहीं किया है.

साल 2021 में हुई थी नील- ऐश्वर्या की शादी

नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की मुलाकात ‘गुम है किसी के प्यार में’ के सेट पर हुई थी. शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और फिर साल 2021 में दोनों ने धूमधाम से शादी रचा ली. आखिरी बार कपल को एकसाथ ‘बिग बॉस 17’ और ‘स्मार्ट जोड़ी’ में देखा गया था. दोनों की तलाक की खबरें सुनकर उनके फैंस काफी हैरान और परेशान हैं.

ये भी पढ़ें -

'यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे...',120 बहादुर का ट्रेलर रिलीज, मेजर शैतान सिंह भाटी बनकर छाए फरहान अख्तर