फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. अब फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर की शुरुआत बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज़ से होती है. जो साहस, बलिदान और निस्वार्थ वीरता की कहानी को और रोमांचक बना देती है. पहले ही फ्रेम से ट्रेलर अपने ग्रैंड सीन और मिशन से दर्शक को बांध लेता है. ट्रांज़िशन बेहतरीन हैं, बैकग्राउंड स्कोर गरजदार है और भावनाएं दिल को छू लेने वाली हैं, जिससे ये सिर्फ ट्रेलर नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाता है जो लंबे समय तक याद रहता है.

‘120 बहादुर’ का दमदार ट्रेलर रिलीज

‘120 बहादुर’ का दमदार ट्रेलर आज यानि 6 नवंबर को एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ ने लॉन्च किया है, जिसे रॉकिंग स्टार यश ने एक दिल छू लेने वाले नोट के साथ लॉन्च किया है. मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर लिखा है - “सच्ची घटना पर आधारित, जिसने हमारे देश के इतिहास को आकार दिया, 120 बहादुर का ट्रेलर अब रिलीज़ हो चुका है. #120Bahadur #EkSauBeesBahadur. स्पेशल थैंक्स: Mr.@amitabhbachchan Sir.”

मेजर शैतान सिंह भाटी बनकर छाए फरहान

फिल्म के ट्रेलर में रेज़ांग ला की लड़ाई देखने को मिलती है. वो ऐतिहासिक पल जब चार्ली कंपनी के 120 सैनिक 3000 दुश्मन सैनिकों के सामने डटे रहे. इस साल का सबसे ज्यादा इंतेज़ार किया जाने वाला ट्रेलर अपनी भव्यता और भावनात्मक शक्ति के साथ सामने आया है, हर फ्रेम बड़ा और प्रभावशाली लगता है, जो युद्ध की गंभीरता और बलिदान की आत्मा को उजागर करता है. फरहान अख्तर इसमें मेजर शैतान सिंह भाटी, PVC के किरदार में नजर आए. जो हर फ्रेम में अपनी पकड़ और गहराई दिखाते हैं.

फिल्म में फरहान के अलावा नजर आएंगे ये स्टार्स

फिल्म में राशि खन्ना, स्पर्श वालिया, विवान भटेना, धनवीर सिंह, दिग्विजय प्रताप, साहिब वर्मा, अंकित सिवाच, देवेंद्र अहिरवार, आशुतोष शुक्ला, बृजेश करनवाल, अतुल सिंह और वरिष्ठ अधिकारी अजिंक्य देव व एजाज़ खान भी हैं, जिन्होंने इस युद्ध कथा को और प्रामाणिक और गहन बनाया है. भव्य दृश्य, स्केल और भावनाएं मिलकर इसे एक सच्चा सिनेमाई तमाशा बनाती हैं, जो वीरता, बलिदान और अडिग देशभक्ति की भावना को पूरी तरह से महसूस कराती है. फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी.

