हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनतान्या मित्तल बनेंगी एकता कपूर की नई नागिन, लेकिन उससे पहले पूरी करनी पड़ेगी ये शर्त

तान्या मित्तल बनेंगी एकता कपूर की नई नागिन, लेकिन उससे पहले पूरी करनी पड़ेगी ये शर्त

एकता कपूर ने बिग बॉस 19 में खुलासा कर दिया है कि उनकी नई नागिन कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चाहर चौधरी हैं. इसी बीच अब ये भी खबर आ रही है कि तान्या मित्तल नई नागिन बनेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Nov 2025 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार काफी शानदार रहा है.एकता कपूर ने वीकेंड का वार के दौरान अपनी नई नागिन की घोषणा की है. नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी का लुक रिवील हो चुका है. लेकिन, बिग बॉस 19 में एकता कपूर ने तान्या मित्तल को दूसरी नागिन बनाने के बारे में बाती की.

एकता कपूर ने इस मौके पर एक शर्त भी रख दिया जिसे सुन सलमान खान हैरान हो गए.एकता कपूर ने बिग बॉस 19 के सभी कंटेस्टेंट के साथ जमकर मस्ती की. लेकिन, तान्या की तो एकता कपूर ने खूब टांग खिचाई की. तान्या को लेकर एकता ने एक से बढ़कर एक फनी बातें कहीं, जिसे सुन घरवाले हंसने लगे.

एकता बनना चाहती हैं मित्तल

तान्या मित्तल की अमीरी पर एकता कपूर ने बात की. उन्होंने कहा,'तान्या तुम मुझे गोद ले लो.' तान्या इस बात को सुन थोड़ी हैरान हो गईं और कहने लगीं,'अगले जन्म में भगवान इस लायक बनाएं कि आपको गोद ले सकूं.'एकता कपूर ने इस पर कहा,'अगले जन्म का इंतजार क्यों करना. इसी जन्म में ले लो.मैं एकता मित्तल बन जाऊंगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

वहां मौजूद सभी लोग एकता की बातें सुन हंसने लगे.वहीं, एकता और तान्या की बातें सुन सलमान खान ने भी खूब मजे लिए. उन्होंने एकता से कहा,'तान्या को आप नागिन क्यों नहीं चुन लेती हैं.'एकता इस पर कहती हैं,'शायद वो अगली नागिन हो सकती है अगर वो मुझे अडॉप्ट कर ले तो.'

तान्या से एकता ने मांगी माफी

इस दौरान एकता ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें उनकी एक दोस्त ने नागिन के लिए तान्यामित्तल का नाम सजेस्ट किया था. तान्या इस बात को सुन काफी खुश हुई थीं. इतना ही नहीं, एकता कपूर ने जब घर में सपेरा टास्क करवाया तो मिट्टी का मटका लाने के लिए तान्या से माफी मांगी थी.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: तुलसी और मिहिर के झगड़े का फायदा उठाएगी नॉयना? मिताली के लिए तांत्रिक के पास जाएगा अंगद

Published at : 03 Nov 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
Naagin 7 Tanya Mittal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
विश्व
World Hell Place: एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
विश्व
World Hell Place: एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? ऐसे कर सकते हैं पता
आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
Dularchand yadav death: कैसे फट जाता है फेफड़ा, जिससे हुई मोकामा के दुलारचंद की मौत?
कैसे फट जाता है फेफड़ा, जिससे हुई मोकामा के दुलारचंद की मौत?
ट्रेंडिंग
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget