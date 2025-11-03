सलमान खान के शो बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार काफी शानदार रहा है.एकता कपूर ने वीकेंड का वार के दौरान अपनी नई नागिन की घोषणा की है. नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी का लुक रिवील हो चुका है. लेकिन, बिग बॉस 19 में एकता कपूर ने तान्या मित्तल को दूसरी नागिन बनाने के बारे में बाती की.

एकता कपूर ने इस मौके पर एक शर्त भी रख दिया जिसे सुन सलमान खान हैरान हो गए.एकता कपूर ने बिग बॉस 19 के सभी कंटेस्टेंट के साथ जमकर मस्ती की. लेकिन, तान्या की तो एकता कपूर ने खूब टांग खिचाई की. तान्या को लेकर एकता ने एक से बढ़कर एक फनी बातें कहीं, जिसे सुन घरवाले हंसने लगे.

एकता बनना चाहती हैं मित्तल

तान्या मित्तल की अमीरी पर एकता कपूर ने बात की. उन्होंने कहा,'तान्या तुम मुझे गोद ले लो.' तान्या इस बात को सुन थोड़ी हैरान हो गईं और कहने लगीं,'अगले जन्म में भगवान इस लायक बनाएं कि आपको गोद ले सकूं.'एकता कपूर ने इस पर कहा,'अगले जन्म का इंतजार क्यों करना. इसी जन्म में ले लो.मैं एकता मित्तल बन जाऊंगी.'

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

वहां मौजूद सभी लोग एकता की बातें सुन हंसने लगे.वहीं, एकता और तान्या की बातें सुन सलमान खान ने भी खूब मजे लिए. उन्होंने एकता से कहा,'तान्या को आप नागिन क्यों नहीं चुन लेती हैं.'एकता इस पर कहती हैं,'शायद वो अगली नागिन हो सकती है अगर वो मुझे अडॉप्ट कर ले तो.'

तान्या से एकता ने मांगी माफी

इस दौरान एकता ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें उनकी एक दोस्त ने नागिन के लिए तान्यामित्तल का नाम सजेस्ट किया था. तान्या इस बात को सुन काफी खुश हुई थीं. इतना ही नहीं, एकता कपूर ने जब घर में सपेरा टास्क करवाया तो मिट्टी का मटका लाने के लिए तान्या से माफी मांगी थी.

