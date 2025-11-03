Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: तुलसी और मिहिर के झगड़े का फायदा उठाएगी नॉयना? मिताली के लिए तांत्रिक के पास जाएगा अंगद
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए जा रहे हैं,जिससे स्टोरी और भी मजेदार हो चुकी है.
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अभी तक हमने देखा कि अंगद कब्रिस्तान पहुंच जाता है ये पता करने के लिए कि क्या सच में किसी बंटूक नाम के शख्स की मौत हुई है.वहां, उसे कब्रिस्तान का गार्ड मिलता है जो बताता है कि 8 साल पहले किसी ने बंटूक नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या हुई थी.
ये सब कुछ जानने के बाद अंगद नॉयना के घर पहुंचता है. इस दौरान नॉयना बहुत परेशान होती है. नॉयना से अंगद पूछता है कि आंटी क्या हुई क्यों परेशान हैं आप.नॉयना बताती हैं कि घर से सारी ज्वेलरी गायब है, जबकि घर में कोई आया ही नहीं.
मिताली करती है अजीब हरकतें
तभी देखने को मिला कि जोर-जोर से आवाज आती है. जब अंगद और नॉयना कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मिताली अलमारी के ऊपर बैठी होती है और सारे गहने पहन रखे होते हैं. इतना ही नहीं बल्कि मिताली अजीब-अजीब अवाजें निकाल रही होती है.
उसे देखने के बाद नॉयना और अंगद काफी घबरा जाते हैं. वो मिताली से बोलते हैं कि नीचे आ जाओ, ऊपर क्यों बैठी हो.उसके बाद मिताली ऊपर से कूद जाती है और बेहोश हो जाती है.उसके बाद अंगद से नॉयना बोलती है कि तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी मिताली के साथ हो रहा है उसके चलते उससे शादी मत तोड़ देना.
मिहिर करता है नॉयना की तारीफ
अंगद कहता है कि अगर शादी के बाद उसे कुछ ऐसा होता तो मैं उसका इलाज करवाता तो अभी भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा.दूसरी तरफ अंगद की हल्दी की तैयारी चल रही होती है. इधर तुलसी और मिहिर बात कर रहे होते हैं. मिहिर से तुलसी कहता है कि नॉयना का जितना एहसान माना जाए वो कम है, क्योंकि उसने आग में कूदकर मेरी जान बचाई है.
वैसे मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे बाद मेरा कोई तो ख्याल रखने वाला है.उसके बाद मिहिर अपनी बेटी परी और रणविजय की शादी की घोषणा करता है.तुलसी बीच में बोल पड़ती है कि हमारी बात हुई थी ना अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे.
