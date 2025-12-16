टीवी क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर इन दिनों अपने सुपरनैचुरल शो नागिन 7 को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. अब तक उनके शो के 6 सीजन्स आ चुके हैं और सातवें का जल्द ही प्रीमियर होने वाला है. एकता ने अपनी नई नागिन का चेहरा भी रिवील कर दिया है.

फैंस के बीच इस शो को लेकर खूब एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखेंगे. हालांकि, ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें सलमान खान की एक्ट्रेस डेजी शाह रिप्लेस करेंगी.अब एक्ट्रेस ने खुद इस मुद्दे पर खुलकर बात की है.

डेजी शाह ने दिया करारा जवाब

डेजी शाह ने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की. इस इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वो एकता कपूर के शो नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी को रिप्लेस करने वाली हैं. ऐसे में डेजी शाह ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ और सीधे तरीके से दिया.

बता दें पिछले काफी वक्त से खबरें आ रही थीं कि एकता कपूर नागिन 7 में सुंबुल तौकीर और डेजी शाह को कास्ट करने वाली हैं. हालांकि, ऑफिशियल तौर पर उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी का नाम रिवील किया. वहीं, एक बार फिर से लोगों के मन में ये सवाल फिर से उठ रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Daisy Shah (@shahdaisy)

ऐसे में डेजी ने इस अफवाह को सिरे से नकार दिया है.फिल्मीज्ञान के इंटरव्यू में जब डेजी शाह से पूछा गया कि क्या वो एकता कपूर के नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी को रिप्लेस कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने जवाब में कहा,'मुझे इस रोल में फिट होना पड़ेगा, अभी प्रियंका इस रोल के लिए सही है क्योंकि, एकता ने उन्हें चूज किया है और ये उनका शो है.'

एक्ट्रेस के इस बयान को सुन प्रियंका चाहर चौधरी के फैंस काफी खुश हो गए हैं. वहीं, डेजी शाह के फैंस थोड़े निराश हुए हैं.आपको बता दें नागिन के सीजन 6 के बाद से लगातार फैंस सातवें सीजन का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अब 2 साल बाद 27 दिसंबर को सीजन 7 का प्रीमियर होने वाला है.

