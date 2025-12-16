हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरी नजरें उनसे हटती ही नहीं..'धुरंधर के इस एक्टर का सलमान खान की वजह से टूटा था ऐश्वर्या राय संग रिश्ता?

'मेरी नजरें उनसे हटती ही नहीं..'धुरंधर के इस एक्टर का सलमान खान की वजह से टूटा था ऐश्वर्या राय संग रिश्ता?

'धुरंधर' में रहमान डकैत की भूमिका निभाकर अक्षय खन्ना खूब पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं. रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स के बीच भी उनकी एक्टिंग को सबसे ज्यादा सराही जा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Dec 2025 09:38 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'धुरंधर' को जितना दर्शकों का प्यार मिल रहा है, उससे ज्यादा अक्षय खन्ना का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. अक्षय की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. फिल्म देख दर्शक रहमान डकैत के कायल हो चुके हैं. अक्षय उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने करियर में तमाम बड़ी एक्ट्रेसेस के संग काम किया है.

इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय का नाम भी शामिल है.इस दौरान ऐश्वर्या की खूबसूरती के अक्षय इस कदर दीवाने बन बैठे थे कि वो उन्हें एक टक देखते रह जाते थे. वहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब उनके रिश्ते की खूब चर्चा हुई थी.करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के पुराने एपिसोड में अक्षय खन्ना ने दिल खोलकर ऐश्वर्या राय की खूबसूरती की तारीफ की थी.

दोनों का नाम खूब जोड़ा गया

उनसे शो में पूछा गया था कि बॉलीवुड की सबसे सेक्सी महिला कौन है? इस पर एक्टर ने बेझिझक होकर जवाब देते हुए कहा था- ऐश्वर्या राय.रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक में ऐश्वर्या और अक्षये के अफेयर की खूब चर्चा हुआ था. दोनों का नाम खूब जोड़ा गया था.

मेरी नजरें उनसे हटती ही नहीं..'धुरंधर के इस एक्टर का सलमान खान की वजह से टूटा था ऐश्वर्या राय संग रिश्ता?

'कॉफी विद करण' में अक्षय ने खुद ऐश्वर्या की खूबसूरती पर फिदा होने की बात स्वीकार की थी. शो में एक्टर ने कहा था,'जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मेरी नजरें उनसे नहीं हटती है. मर्दों के लिए तो शर्मिंदगी की बात है. लेकिन अब उन्हें इसकी आदत हो गई है-लोग उन्हें घूरते हैं.'

अक्षय ने आगे कहा था,'वैसे मुझे किसी पर नजरें टिकाए रखने की आदत नहीं है. लेकिन आप पागलों की तरह उन्हें देखते ही रह जाते हैं.'ऐश्वर्या की खूबसूरती की तारीफ करने में अक्षय बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे. ऑन स्क्रीन भी दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी.

ऐसे में इनके अफेयर की अटकलें तेज हो गई थीं.रिपोर्ट के अनुसार दोनों करीब एक साल तक रिलेशनशिप में थे.कहा जाता है ये रिश्ता तब खत्म हुआ जब 'हम दिल दे चुके सनम' के दौरान ऐश्वर्या और सलमान एक-दूसरे के करीब आ गए.

ये भी पढ़ें:-फिल्मों में फ्लॉप हुए ये 7 एक्टर्स, बिजनेस के हैं धुरंधर, बना चुके हैं अरबों की नेटवर्थ

Published at : 16 Dec 2025 09:37 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Aishwarya Rai SALMAN KHAN Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
Advertisement

वीडियोज

VB-G RAM G Bill: 'जी राम जी' पर संग्राम जी! | MGNREGA | BJP | PM Modi | Congress
Sandeep Chaudhary: SP Vs CM Yogi..वोट कटने का सच क्या? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UP | Vote Chori
Bihar Politics: मुस्लिम लड़की चेहरे से हिजाब हटाने पर घिरे Nitish Kumar | JDU | NDA | ABP News
New Mgnrega Bill: 'राम जी' Vs गांधी...बिल पर पक्ष-विपक्ष क्यों आमने-सामने? | VB-G RAM G | BJP
हटेगा 'बापू' का नाम..संसद में शुरू हुआ नया संग्राम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
ओटीटी
Aashram Season 4 कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
'आश्रम S4' कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
हेल्थ
Cancer Risk In Women: इमिशन वाले ईंधन बन रहे महिलाओं में कैंसर का कारण, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने
इमिशन वाले ईंधन बन रहे महिलाओं में कैंसर का कारण, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने
जनरल नॉलेज
Land Rover Village: भारत का वो गांव जहां टैक्सी में चलती है Land Rover, कहां से आई यहां इतनी अमीरी?
भारत का वो गांव जहां टैक्सी में चलती है Land Rover, कहां से आई यहां इतनी अमीरी?
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन के टॉयलेट को बनाया OYO, दरवाजा लगाकर रंगरलियां मनाते कैमरे में कैद हुआ कपल- वीडियो वायरल
ट्रेन के टॉयलेट को बनाया OYO, दरवाजा लगाकर रंगरलियां मनाते कैमरे में कैद हुआ कपल
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget