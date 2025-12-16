फिल्म 'धुरंधर' को जितना दर्शकों का प्यार मिल रहा है, उससे ज्यादा अक्षय खन्ना का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. अक्षय की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. फिल्म देख दर्शक रहमान डकैत के कायल हो चुके हैं. अक्षय उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने करियर में तमाम बड़ी एक्ट्रेसेस के संग काम किया है.

इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय का नाम भी शामिल है.इस दौरान ऐश्वर्या की खूबसूरती के अक्षय इस कदर दीवाने बन बैठे थे कि वो उन्हें एक टक देखते रह जाते थे. वहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब उनके रिश्ते की खूब चर्चा हुई थी.करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के पुराने एपिसोड में अक्षय खन्ना ने दिल खोलकर ऐश्वर्या राय की खूबसूरती की तारीफ की थी.

दोनों का नाम खूब जोड़ा गया

उनसे शो में पूछा गया था कि बॉलीवुड की सबसे सेक्सी महिला कौन है? इस पर एक्टर ने बेझिझक होकर जवाब देते हुए कहा था- ऐश्वर्या राय.रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक में ऐश्वर्या और अक्षये के अफेयर की खूब चर्चा हुआ था. दोनों का नाम खूब जोड़ा गया था.





'कॉफी विद करण' में अक्षय ने खुद ऐश्वर्या की खूबसूरती पर फिदा होने की बात स्वीकार की थी. शो में एक्टर ने कहा था,'जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मेरी नजरें उनसे नहीं हटती है. मर्दों के लिए तो शर्मिंदगी की बात है. लेकिन अब उन्हें इसकी आदत हो गई है-लोग उन्हें घूरते हैं.'

अक्षय ने आगे कहा था,'वैसे मुझे किसी पर नजरें टिकाए रखने की आदत नहीं है. लेकिन आप पागलों की तरह उन्हें देखते ही रह जाते हैं.'ऐश्वर्या की खूबसूरती की तारीफ करने में अक्षय बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे. ऑन स्क्रीन भी दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी.

ऐसे में इनके अफेयर की अटकलें तेज हो गई थीं.रिपोर्ट के अनुसार दोनों करीब एक साल तक रिलेशनशिप में थे.कहा जाता है ये रिश्ता तब खत्म हुआ जब 'हम दिल दे चुके सनम' के दौरान ऐश्वर्या और सलमान एक-दूसरे के करीब आ गए.

