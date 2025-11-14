‘अनुपमा’ टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल है. इस डेली सोप में रूपाली गांगुली ‘अनुपमा’ का लीड किरदार निभाती हैं. एक्ट्रेस ने अपनी इस भूमिका से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है और वे टीवी की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ‘अनुपमा’ के लिए रूपाली नहीं कोई और एक्ट्रेस पहली पसंद थीं. हालांकि उन्होंने इस भूमिका को ठुकरा दिया था.

मोना सिंह को ‘अनुपमा’ के लिए किया गया था कॉन्टेक्ट?

दरअसल ‘अनुपमा’ के लीड रोल के लिए मेकर्स ने पहले रूपाली गांगुली को नहीं बल्कि मोना सिंह को अप्रोच किया था. ये खुलासा खुद वेब सीरीज़ "द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" की सक्सेस को एंजॉय कर रही मोना सिंह ने किया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोना ने बताया, "मुझे सालों पहले (टीवी शो) अनुपमा के लिए कॉन्टेक्ट किया गया था. लेकिन तब तक, मैंने तय कर लिया था कि मैं टीवी पर काम नहीं करना चाहती. इसलिए, मैंने शो करने से इनकार कर दिया."

अपने करियर के उस मोड़ पर, 44 साल की मोना ने ओटीटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने का सोच-समझकर फ़ैसला लिया था और किरदारों पर बेस्ड भूमिकाएं चुनी थीं. उन्होंने आगे कहा कि वह "सिर्फ़ दिखने के लिए" भूमिकाएं नहीं निभातीं. वह बताती हैं, "मेरे लिए, यह मायने रखता है कि क्या भूमिका मुझे खुश करती है और मुझसे जुड़ती है. मैं बाद में अपने फ़ैसलों पर पछताना नहीं चाहती या सेट पर कोई निगेटिव एनर्जी नहीं लाना चाहती."

‘अनुपमा’ की भूमिका रूपाली के लिए ही बनी थी

मोना सिंह के ‘अनुपमा’ के लीड रोल को ठुकराने के बाद ये भूमिका अभिनेत्री रूपाली गांगुली को मिली, जो पिछले पांच सालों से इस किरदार को निभा रही हैं. इसे लेकर मोना कहती हैं, "मैं रूपाली और (निर्माता) राजन शाही के लिए बहुत खुश हूं. वह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि यह भूमिका उनके लिए ही बनी थी, और उन्होंने इसे बखूबी निभाया है."