शाहरुख खान की तरह क्यों नहीं हैं R Madhavan के सिक्स पैक? एक्टर ने कहा था- 'ये आपके चेहरे को बूढ़ा...'

शाहरुख खान की तरह क्यों नहीं हैं R Madhavan के सिक्स पैक? एक्टर ने कहा था- 'ये आपके चेहरे को बूढ़ा...'

R Madhavan On Six Pack: आर माधवन उनक सितारों में शामिल नहीं हैं जिनके सिक्स पैक हैं. वहीं एक्टर ने एक बात बताया था कि आखिर वे सिक्स पैक क्यों नहीं बनाते हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

आर माधवन साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में छाए हुए और अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के चहेते स्टार बने हुए हैं. हालांकि, अपने ज़माने के ज़्यादातर अभिनेताओं के उलट, उन्होंने सिक्स पैक्स वाले किरदार कम ही निभाए हैं. वहीं लगभग 10 साल पहले, रेडिएंट वेलनेस से बात करते हुए, माधवन से पूछा गया था कि उनके पास ओम शांति ओम के शाहरुख खान जैसे सिक्स-पैक क्यों नहीं हैं. इसका एक्टर ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया था.

आर माधवन के क्यों नहीं हैं सिक्स पैक?
स्क्रीन के हवाले से सिक्स पैक ना होने के सवाल पर आर माधवन ने कहा था, "मैं हमेशा से एक फैमिली पर्सनल रहा हूं, इसलिए मुझे फैमिली पैक ज़्यादा पसंद है. हालांकि, यह एक चुटीला जवाब है. सच तो ये है कि सिक्स-पैक पाना वाकई एक खूबसूरत चीज़ है, लेकिन तभी जब आप इसे सही तरीके से पाएं."

उन्होंने आगे कहा था, "सिक्स-पैक पाने के लिए, आपके शरीर में फैट का प्रतिशत 8 से 9 परसेंट के बीच होना चाहिए, और इससे आपका चेहरा बहुत बूढ़ा दिखने लगता है. इरुधि सुत्रु के लिए भी, जब मैंने ये फिजिक बनाई, तो मुझे डेढ़ साल लग गए. ज़्यादातर इंडियन ट्रेनर्स ने मुझे बताया था कि मैं इसे तीन महीनों में कर सकता हूं. अपने प्रोटीन शेक और सप्लीमेंट्स से."


शाहरुख खान की तरह क्यों नहीं हैं R Madhavan के सिक्स पैक? एक्टर ने कहा था- 'ये आपके चेहरे को बूढ़ा...

‘फैमिली पैक से खुश हूं’
माधवन ने कहा था, "आप ऐसी फ़िज़ीक तो पा सकते हैं. लेकिन एक दमदार सिक्स-पैक पाना वाकई मुश्किल काम है, और मैं उन अभिनेताओं की बहुत कद्र करता हूं जो इसे हासिल कर लेते हैं. फिर भी, मुझे अपनी वुमन वैसी ही मिलती हैं जैसी मैं चाहता हूं, इसलिए मैं अपने फ़ैमिली पैक से खुश हूं."

आर माधवन वर्क फ्रंट
आर माधवन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ है. इस फिल्म में माधनव एक फ़िटनेस-लवर और डॉटिंग हसबैंड के किरदार में नज़र आ रहे हैं. यह फ़िल्म, जो 2019 में आई ‘दे दे प्यार दे’ का सीक्वल है और 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, जावेद जाफरी और गौतमी कपूर ने अहम रोल प्ले रिया है.

 

Published at : 14 Nov 2025 12:43 PM (IST)
R. Madhavan Shah Rukh Khan De De Pyaar De 2
