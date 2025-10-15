स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कार्तिक की भूमिका निभाकर मोहसिन खान ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. इस शो में उनकी जोड़ी शिवांगी जोशी के साथ बनी थी, जिसे काफी पसंद किया गया था. इस शो को छोड़ने के बाद मोहसिन को किसी टीवी सीरियल में नहीं देखा गया.

बल्कि, वो ज्यादातर म्यूजिक वीडियो में ही काम करते नजर आए.अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि लंबे वक्त के बाद मोहसिन टीवी पर वापसी करने जा रहे हैं.कहा ये भी जा रहा है कि इस बार वो टीवी की टॉप एक्ट्रेस के संग रोमांस करते नजर आएंगे जो उनसे 7 साल बड़ी हैं.

फैंस को मिलेगा डबल ट्रीट

रिपोर्ट की मानें तो मोहसिन खान की जोड़ी इस बार जेनिफर विंगेट के साथ बनने जा रही है. इस खबर को सुन दोनों के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. दरअसल, मोहसिन खान और जेनिफर विंगेट की जोड़ी बनना फैंस के लिए डबल ट्रीट से बिल्कुल भी कम नहीं है.

अगर ऐसा होता है तो पहली बार मोहसिन खान और जेनिफर विंगेट की जोड़ी दर्शकों को देखने को मिलेगी. रिपोर्ट में उस शो का भी नाम बताया जा रहा है जिसमें मोहसिन और जेनिफर रोमांस करते नजर आ सकते हैं. कहा जा रहा है कि दोनों की जोड़ी टीवी हिट सीरियल के नए सीजन में नजर आएगी.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Winget (@jenniferwinget1)

बेहद 3 में बनेगी जोड़ी

जी हां, कहा जा रहा है कि 'बेहद' अपने नए सीजन के संग टीवी पर वापसी करने जा रहा है. इस शो के दोनों सीजन में दर्शकों ने जेनिफर विंगेट के ग्रे शेड को काफी पसंद किया था. अब 'बेहद 3' में भी जेनिफर नजर आने वाली है.रिपोर्ट के अनुसार 'बेहद 3' में जेनिफर और मोहसिन खान की एकदम फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी. हालांकि, मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर कोई घोषणा नहीं किया है.

