हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'गुम है किसी के प्यार में' की सई की 10 तस्वीरें, इन दिनों 'मन्नत' बन जीत रही हैं दर्शकों का दिल

'गुम है किसी के प्यार में' की सई की 10 तस्वीरें, इन दिनों 'मन्नत' बन जीत रही हैं दर्शकों का दिल

गुम है किसी के प्यार में सई की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली आयशा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 02:22 PM (IST)
गुम है किसी के प्यार में सई की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली आयशा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

गुम है किसी के प्यार में की सई उर्फ आयशा सिंह इन दिनों स्टार प्लस के शो मन्नत में दिखाई दे रही हैं.इस शो में उन्हें मन्नत की भूमिका में खूब पसंद किया जा रहा है.

1/10
आयशा सिंह आज टीवी की सक्सेसफुल और पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. बहुत ही कम वक्त में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली है. लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं था.
आयशा सिंह आज टीवी की सक्सेसफुल और पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. बहुत ही कम वक्त में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली है. लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं था.
2/10
आयशा सिंह बेशक अब लोगों को कितनी भी ग्लैमरस और खूबसूरत क्यों ना लगती हों. लेकिन, एक वक्त था जब उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. इसका खुलासा उन्होंने खुद ही किया था.
आयशा सिंह बेशक अब लोगों को कितनी भी ग्लैमरस और खूबसूरत क्यों ना लगती हों. लेकिन, एक वक्त था जब उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. इसका खुलासा उन्होंने खुद ही किया था.
3/10
आयशा ने बताया कि उन्हें एक बार बड़े प्रोडक्शन हाउस के जरिए रिजेक्ट कर दिया गया था. एक्ट्रेस से कहा गया था कि आप सुंदर नहीं हो, आप मेकअप करके आओ.
आयशा ने बताया कि उन्हें एक बार बड़े प्रोडक्शन हाउस के जरिए रिजेक्ट कर दिया गया था. एक्ट्रेस से कहा गया था कि आप सुंदर नहीं हो, आप मेकअप करके आओ.
4/10
इस बात से आयशा को काफी तकलीफ पहुंची थी.एक्ट्रेस ने बताया कि एक कजिन के जरिए उन्हें इस ऑडिशन के बारे में पता चला था.
इस बात से आयशा को काफी तकलीफ पहुंची थी.एक्ट्रेस ने बताया कि एक कजिन के जरिए उन्हें इस ऑडिशन के बारे में पता चला था.
5/10
एक्ट्रेस को जब रिजेक्ट कर दिया गया था तब उन्होंने उस कजिन को काफी डांटा भी था. आयशा ने करियर की शुरुआत कुछ एडवरटाइजमेंट में काम करके की थी.
एक्ट्रेस को जब रिजेक्ट कर दिया गया था तब उन्होंने उस कजिन को काफी डांटा भी था. आयशा ने करियर की शुरुआत कुछ एडवरटाइजमेंट में काम करके की थी.
6/10
हालांकि, एक्ट्रेस को पहचान मिली गुम है किसी के प्यार में काम करके.इस शो में नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी खूब पसंद की गई थी.
हालांकि, एक्ट्रेस को पहचान मिली गुम है किसी के प्यार में काम करके.इस शो में नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी खूब पसंद की गई थी.
7/10
इन दिनों मन्नत शो में आयशा सिंह नजर आ रही हैं, जिसमें उन्हें शेफ की भूमिका में देखा जा रहा है. इस शो में भी एक्ट्रेस को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.
इन दिनों मन्नत शो में आयशा सिंह नजर आ रही हैं, जिसमें उन्हें शेफ की भूमिका में देखा जा रहा है. इस शो में भी एक्ट्रेस को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.
8/10
आयशा सिंह हमेशा आत्मविश्वास से भरे रोल प्ले करती हैं. इस बारे में एक्ट्रेस कहती हैं कि मेरा मानना है दूसरे जो भी सोचें, हमें खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए.
आयशा सिंह हमेशा आत्मविश्वास से भरे रोल प्ले करती हैं. इस बारे में एक्ट्रेस कहती हैं कि मेरा मानना है दूसरे जो भी सोचें, हमें खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए.
9/10
अगर मैंने मान लिया कि मैं कमजोर हूं तो फिर मैं कमजोर ही हूं.खुद हमें ये माइंडसेट रखना चाहिए कि हम अबला या बेचारी नहीं हैं.
अगर मैंने मान लिया कि मैं कमजोर हूं तो फिर मैं कमजोर ही हूं.खुद हमें ये माइंडसेट रखना चाहिए कि हम अबला या बेचारी नहीं हैं.
10/10
आयशा ने बताया कि मुझे याद है एक बार नाटक के लिए गुजरात या कहीं जाना था तो मेरी मां मना कर रही थीं.उन्होंने कि शादी के बाद जाना तुम, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं जाऊंगी और मैं गई.
आयशा ने बताया कि मुझे याद है एक बार नाटक के लिए गुजरात या कहीं जाना था तो मेरी मां मना कर रही थीं.उन्होंने कि शादी के बाद जाना तुम, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं जाऊंगी और मैं गई.
Published at : 15 Oct 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
बिहार
LJP Candidate List: BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
बिहार
LJP Candidate List: BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
यूटिलिटी
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
शिक्षा
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
हेल्थ
Cervical Pain: कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget