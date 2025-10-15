एक्सप्लोरर
'गुम है किसी के प्यार में' की सई की 10 तस्वीरें, इन दिनों 'मन्नत' बन जीत रही हैं दर्शकों का दिल
गुम है किसी के प्यार में सई की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली आयशा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.
गुम है किसी के प्यार में की सई उर्फ आयशा सिंह इन दिनों स्टार प्लस के शो मन्नत में दिखाई दे रही हैं.इस शो में उन्हें मन्नत की भूमिका में खूब पसंद किया जा रहा है.
Published at : 15 Oct 2025 02:22 PM (IST)
