कहां गायब हैं टीवी के हैंडसम हंक मोहित सहगल? पर्दे से दूर होकर कर रहे ये काम
Happy Birthday Mohit Sehgal: 'नागिन 5' के स्टार मोहित सहगल लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. चलिए आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं कि वो आजकल कहां और क्या कर रहे हैं.
टीवी के चर्चित शो 'नागिन 5' से सुर्खियां बटोरने वाले हैंडसम हंक मोहित सहगल 3 दिसंबर को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें खूब प्यार दे रहे हैं. लेकिन फैंस ये जानने के लिए काफी बेताब हैं कि लंबे वक्त से मोहित टीवी की दुनिया से क्यों दूर है? इन दिनों वो क्या कर रहे हैं और कहां बिजी हैं?
मोहित सहगल टीवी के कई हिट सीरियल्स में काम कर चुके हैं. इसके साथ ही वो रियलिटी शोज में भी हिस्सा ले चुके हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत ‘दिल्ली हाइट्स’ फिल्म से की थी. ये फिल्म साल 2007 में आई थी. लेकिन इस फिल्म से उन्हें कोई पहचान नहीं मिली. इस फिल्म की असफलता के बाद उन्होंने टीवी की दुनिया की तरफ रूख किया. साल 2009 में उन्होंने ‘मिले जब हम तुम’ से अपना टीवी डेब्यू किया. इस शो में सम्राट का रोल प्ले करके वो घर-घर में फेमस हो गए थे.
इन शोज से हुए फेमस
‘मिले जब हम तुम’ की बंपर सफलता के बाद मोहित ने एक के बाद टीवी शोज में काम किया. इस लिस्ट में ‘साथ निभाना साथिया’, ‘परिचय- नए जिंदगी के सपनों का’, ‘मुझसे कुछ कहती..ये खामोशियां,’ ’पवित्र रिश्ता,’ ‘कबूल है,’ ‘डोली अरमानों की’. ‘तुम्हारी पाखी’, ‘सरोजनी-एक पहल’, ‘लव का है इंतजार’, ‘ये है मोहब्बतें’ और ‘नागिन 5’ आदि शामिल है. आखिरी बार उन्हें नागिन-5 में देखा गया था. इस शो के बाद लंबे वक्त से मोहित टीवी की दुनिया से गायब है.
आजकल कहां है मोहित सहगल?
tv9hindi की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीवी की दुनिया पर राज करने वाले मोहित एक्टिंग से ब्रेक लेकर अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं. इसके साथ ही वो अपनी लविंग वाइफ सनाया ईरानी के साथ अपना समय गुजारते हैं. बता दें कि मोहित ने साल 2016 में सनाया के साथ धूमधाम के साथ शादी की थी.
