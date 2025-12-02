हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रणवीर सिंह की पहली 'A' रेटेड फिल्म बनी 'धुरंधर', सेंसर बोर्ड ने किए ये बड़े बदलाव, जानें रनटाइम

Dhurandhar Runtime: 'धुरंधर' को सीबीएफसी ने 'ए' सर्टिफिकेट दिया है. कई बदलावों और कट्स के साथ रणवीर सिंह स्टारर फिल्म अब 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. इस बीच फिल्म का रनटाइम भी सामने आ गया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Dec 2025 09:41 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की गैंगस्टर-एक्शन फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इससे पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेशन देकर पास कर दिया है. सीबीएफसी ने 'धुरंधर' में कुछ कट्स लगाए हैं और साथ ही मेकर्स को अहम बदलाव करने के भी निर्देश दिए हैं. साढ़े 3 घंटे से ज्यादा रनटाइम के साथ 'धुरंधर' पिछले 17 सालों में रिलीज हुई सबसे लंबी फिल्म भी बन गई है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड से 'धुरंधर' को 'ए' सर्टिफिकेट मिला है. रणवीर सिंह ने 2010 में 'बैंड बाजा बारात' से डेब्यू किया था और अपने 15 सालों के करियर में उन्होंने 16 फिल्मों में काम किया. लेकिन आज तक उनकी किसी फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट नहीं मिला. यानी 'धुरंधर' एक्टर के करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसे एडल्ट रेटिंग मिली है.

'धुरंधर' में सीबीएफसी ने किए अहम बदलाव

  • उन्होंने मेकर्स से फिल्म में हिंदी डिस्क्लेमर के लिए वॉयसओवर जोड़ने के लिए कहा है.
  • वॉयसओवर डिस्कलेमर के साथ मेल खा सके इसके लिए डिस्क्लेमर का रनटाइम भी बढ़ा दिया गया है.
  • 'धुरंधर' पर सेंसर बोर्ड ने कई कट्स लगाए हैं. फिल्म की शुरुआत में वॉयलेंस सीन्स को बदल दिया गया है.
  • सीबीएफसी ने वॉयलेंस सीन्स को कम करने के लिए कहा है और फिल्म के आखिर में एक अपशब्द को म्यूट कर दिया गया है.
  • फिल्म में एक मंत्री के किरदार का नाम भी बदल गया है.
  • जिन सीन्स में कैरेक्टर नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं उनमें एंटी-ड्रग्स और एंटी स्मोकिंग स्टैटिक जोड़ने के लिए कहा गया है.

'धुरंधर' का रनटाइम
'धुरंधर' के रनटाइम की बात करें तो रणवीर सिंह की फिल्म 3 घंटे, 34 मिनट और 1 सेकंड (214.01 मिनट) लंबी होगी. इसी के साथ ये 17 सालों में रिलीज हुई सभी फिल्मों में सबसे लंबी बॉलीवुड फिल्म होगी. इससे पहले साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म 'जोधा अकबर' 214 मिनट लंबी थी.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 02 Dec 2025 09:19 PM (IST)
CBFC Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar Runtime
