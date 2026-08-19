एक्सप्लोरर
'अब मैं इंडिया में नहीं रहती', अपूर्वा मुखिजा ने बताया क्यों गईं न्यूयॉर्क
कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो इंडिया छोड़कर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई हैं. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है.
कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा जो रिबेल किड के नाम से भी जानी जाती है, अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. अब अपूर्वा ने खुलासा किया है कि उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है. वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई हैं. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपूर्वा ने बताया कि वो पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई हैं. वो वहां नए लोगों से मिलना और एक अलग तरह की लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहती हैं.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेलीविजन
'अब मैं इंडिया में नहीं रहती', अपूर्वा मुखिजा ने बताया क्यों गईं न्यूयॉर्क
टेलीविजन
बेटी जियाना को दादा-दादी से दूर रखती हैं चारु असोपा? तोड़ी चुप्पी
टेलीविजन
'आज मैं हूं, कल कोई और होगा...', गलत तस्वीर इस्तेमाल होने पर अंतरा बनर्जी का फूटा गुस्सा
टेलीविजन
लाई-डिटेक्शन टेस्ट में फंसा प्रेम, 'वसुधा' में होगी चंद्रिका की मां की एंट्री
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
हिमांशी खुराना से राखी सावंत तक, इन सितारों को बिग बॉस के घर में हुआ डरावाना एहसास
Advertisement