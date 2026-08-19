'अब मैं इंडिया में नहीं रहती', अपूर्वा मुखिजा ने बताया क्यों गईं न्यूयॉर्क

कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा जो रिबेल किड के नाम से भी जानी जाती है, अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. अब अपूर्वा ने खुलासा किया है कि उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है. वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई हैं. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपूर्वा ने बताया कि वो पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई हैं. वो वहां नए लोगों से मिलना और एक अलग तरह की लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहती हैं.