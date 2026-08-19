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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'अब मैं इंडिया में नहीं रहती', अपूर्वा मुखिजा ने बताया क्यों गईं न्यूयॉर्क

'अब मैं इंडिया में नहीं रहती', अपूर्वा मुखिजा ने बताया क्यों गईं न्यूयॉर्क

कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो इंडिया छोड़कर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई हैं. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Aug 2026 09:49 AM (IST)
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कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा जो रिबेल किड के नाम से भी जानी जाती है, अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. अब अपूर्वा ने  खुलासा किया है कि उन्होंने  इंडिया छोड़ दिया है. वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई हैं. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपूर्वा ने बताया कि वो पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई हैं. वो वहां नए लोगों से मिलना और एक अलग तरह की लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहती हैं.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 19 Aug 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Apoorva Mukhija
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