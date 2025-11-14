लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर ने राजनीति में एंट्री की है और पहली बार में ही वो चुनाव जीतने के करीब हैं. मैथिली बिहार की अलीनगर सीट की बीजेपी की उम्मीदवार हैं. 25 साल की मैथिली राजनीति में कदम रखने से पहले रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुकी हैं. जहां पर उनके सुरों की खूब तारीफ होती थी. मगर वो शो नहीं जीत पाई थीं लेकिन राजनीति में एंट्री करते ही छा गई हैं. आइए आपको मैथिली के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं.

मैथिली ठाकुर का परिवार

मैथिली का परिवार संगीत प्रेमी है. उनके पिता रमेश ठाकुर एक संगीतकार हैं और उनके पहले गुरु भी हैं. मैथिली की मां होममेकर हैं और उनके दो छोटे भाई ऋषभ ठाकुर, अयाची ठाकुर हैं. मैथिली की तरह उनके दोनों भाई भी संगीत की दुनिया में उनका साथ देते हैं. मैथिली का परिवार बिहार के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता है मगर रोजगार की तलाश में उनके पिता बहुत पहले दिल्ली आ गए थे. जहां पर उनकी पढ़ाई हुई.





कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली

मैथिली की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने शुरुआती शिक्षा घर पर ही हासिल की थी. जब वो अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गई थीं तो उसके बाद उनका एडमिशन बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में करवा दिया गया था. मैथिली इतनी होशियार थी कि उन्हें स्कूल में स्कॉलरशिप मिली थी. जिसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने इसी स्कूल से की थी. 12वी के बाद मैथिली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था. उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी. मैथिली ने पढ़ाई के साथ ही अपना करियर मैनेज किया था.





कितनी है मैथिली की नेटवर्थ

मैथिली ठाकुर ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि 2.32 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति घोषित की है. उनकी कुल संपत्ति 3.82 करोड़ रुपये से अधिक है. मैथिली लाइव शो, सोशल मीडिया और कई ब्रांड एंडोर्स करके कमाई करती हैं. मैथिली अपनी सादगी से ही सबका दिल जीत लेती हैं.

रियलिटी शो में मिली हार

मैथिली ठाकुर ने अपने सिंगिग करियर की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र में कर दी थी. उन्होंने 13 साल की उम्र में सारेगामापा लिटिल चैप्स और इंडियन आइडल जूनियर में पार्टिसिपेट किया था मगर वो रिजेक्ट हो गई थीं. रिजेक्शन के बाद भी मैथिली ने हिम्मत नहीं हारी थी. उन्होंने उसके बाद 16 साल की उम्र में द राइजिंग स्टार में पार्टिसिपेट किया था. वो ये शो नहीं जीत पाई थीं लेकिन पहली रनरअप रही थीं. इस शो ने मैथिली को दुनियाभर में पहचान दिलाई थी.





एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में मैथिली ठाकुर ने कहा- 'राजनीति मैं एक सेविका की तरह काम करूंगी....मैं अपनी आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर देख रही हूं.'

उन्होंने कहा- 'बहुत खुश हूं कि लोगों ने विश्वास जताया, इसे लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं. ये मेरी जीत नहीं है, ये उन लोगों की ही जीत है.'



